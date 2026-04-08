Đau cổ, tê tay, mất ngủ: Khi nào cần nghĩ đến bệnh cột sống cổ?

Đau cổ, tê tay: "Bệnh nghề nghiệp" của dân văn phòng

Không ít người xem đau cổ vai gáy, tê tay hay mất ngủ là “bệnh nghề nghiệp” của dân văn phòng.

Sau một ngày ngồi lâu trước máy tính, cúi đầu nhìn điện thoại liên tục hoặc làm việc căng thẳng, cảm giác mỏi cổ, nặng vai, khó quay đầu thường bị cho là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu cơn đau kéo dài, tái đi tái lại hoặc lan rộng, đây có thể không còn là mỏi cơ đơn thuần mà là tín hiệu sớm của bệnh lý cột sống cổ.

Không ít người xem đau cổ vai gáy, tê tay hay mất ngủ là “bệnh nghề nghiệp” của dân văn phòng (Ảnh: Getty).

Thực tế, đau cổ vai gáy đang ngày càng phổ biến ở người trẻ và dân văn phòng do thói quen ngồi lâu, ít thay đổi tư thế.

Theo Health, phân tích cho thấy ở một số nhóm nghề nghiệp, tỷ lệ đau cổ hàng năm có thể lên tới 54% đến 76%. Nguyên nhân thường không đến từ một lần vận động sai, mà từ những thói quen lặp lại mỗi ngày như màn hình đặt thấp khiến cổ cúi liên tục, bàn phím đặt xa làm vai gồng lên, ngồi nhiều giờ khiến cơ vùng cổ vai co cứng kéo dài.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cột sống cổ gồm 7 đốt sống, vừa có nhiệm vụ nâng đỡ đầu, vừa bảo đảm sự linh hoạt cho vùng cổ.

Đây cũng là đoạn cột sống phải chịu áp lực lớn khi con người cúi đầu lâu, duy trì tư thế sai hoặc ngồi bất động trong thời gian dài.

Khi tư thế không đúng, đĩa đệm giữa các đốt sống bị nén lệch. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn tới thoái hóa, phình hoặc thoát vị đĩa đệm. Khi các cấu trúc thần kinh và mạch máu vùng cổ bị chèn ép, người bệnh có thể xuất hiện đau nhói, đau lan xuống vai và cánh tay, thậm chí chóng mặt, hoa mắt và rối loạn giấc ngủ.

Điều đáng nói là các triệu chứng ban đầu rất dễ bị bỏ qua. Nhiều người chỉ tự mua thuốc giảm đau, dán cao hoặc xoa bóp để cắt cơn đau tạm thời.

Phải tìm đúng nguyên nhân gây đau

Từ góc độ chuyên môn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho rằng điểm quan trọng nhất không chỉ là giảm đau, mà là tìm đúng nguyên nhân gây đau.

Bởi cùng một biểu hiện đau cổ, tê tay, người bệnh có thể chỉ bị căng cơ sau thời gian làm việc quá sức, nhưng cũng có thể đang có tổn thương đĩa đệm, chèn ép thần kinh hoặc những vấn đề phức tạp hơn ở cột sống cổ.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung, chuyên gia phẫu thuật cột sống, Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh lưu ý rằng, ngay cả những bệnh lý hiếm như nhiễm trùng cột sống cổ cũng có thể khởi đầu bằng đau cổ kéo dài, sau đó tiến triển thành biến dạng đốt sống, chèn ép thần kinh và đe dọa chức năng vận động nếu phát hiện muộn.

Chính vì vậy, trong thực hành lâm sàng, việc thăm khám không dừng ở hỏi bệnh hay ấn nắn thông thường.

Người bệnh cần được đánh giá tư thế, tầm vận động cổ, mức độ lan của cơn đau, dấu hiệu thần kinh đi kèm.

Khi cần, bác sĩ sẽ chỉ định các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như X quang hoặc MRI để xác định rõ vị trí và mức độ tổn thương. Chẩn đoán đúng giúp phân biệt đau do căng cơ, thoái hóa, phình hoặc thoát vị đĩa đệm, từ đó tránh tình trạng điều trị kéo dài nhưng không trúng đích.

Một sai lầm khá phổ biến là người bệnh chỉ chăm chăm “cắt triệu chứng”. Thấy đỡ đau sau vài viên thuốc, họ lại quay về tư thế làm việc cũ, tiếp tục ngồi lâu, cúi gập cổ và bỏ qua việc điều chỉnh lối sống.

BSCKI Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, với các trường hợp đau cổ vai gáy mức độ vừa và nặng, điều trị không chỉ dừng ở thuốc giảm đau.

Vật lý trị liệu có thể đóng vai trò quan trọng trong giảm co cứng cơ, tăng tuần hoàn, cải thiện tầm vận động và hạn chế phụ thuộc thuốc khi được cá thể hóa theo từng người bệnh.

Bên cạnh điều trị, phòng ngừa vẫn là yếu tố quyết định lâu dài.

Bên cạnh điều trị, phòng ngừa vẫn là yếu tố quyết định lâu dài. Các bác sĩ khuyến cáo người làm việc văn phòng nên đặt màn hình ngang tầm mắt, ngồi thẳng lưng trên ghế có tựa hỗ trợ cột sống, tránh cúi gằm hoặc rụt cổ quá lâu.

Sau mỗi 30 đến 60 phút làm việc, nên đứng dậy đi lại hoặc vận động nhẹ để giảm áp lực lên cột sống cổ. Các bài tập kéo giãn cơ cổ vai, yoga, bơi lội, cùng chế độ dinh dưỡng đầy đủ canxi và vitamin D cũng giúp hệ cơ xương khớp dẻo dai hơn.