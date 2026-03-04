Bơm chất nhờn - giải pháp phục hồi niêm mạc bàng quang viêm tái diễn

Phương pháp bơm chất nhờn bàng quang được đánh giá cao nhờ khả năng phục hồi lớp niêm mạc, hạn chế vi khuẩn và cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.

Viêm bàng quang tái đi tái lại nhiều lần trong năm khiến bệnh nhân mệt mỏi

Mắc viêm bàng quang tái diễn, chị Đinh Thùy Chi (36 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh trong tình trạng tiểu khó, tiểu buốt kéo dài, kèm theo cảm giác đau tức vùng bụng dưới. Chị cho biết, đây không phải là lần đầu chị gặp phải tình trạng này.

Khai thác tiền sử cho thấy, trước đây tình trạng bệnh của chị Chi chỉ tái phát khoảng 1-2 lần mỗi năm, nên người bệnh thường tự mua kháng sinh điều trị tại nhà và các triệu chứng có xu hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh tái diễn với tần suất ngày càng dày, có thời điểm mỗi tháng mắc tới 2 lần, dùng thuốc không còn đáp ứng.

Thậm chí, người bệnh có những cơn tiểu gấp kéo dài, phải đi tiểu liên tục trong nhiều giờ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Chị Chi tiểu buốt thường xuyên kèm đau bụng dưới (Ảnh: BVCC).

Chia sẻ về tình trạng bệnh, chị Chi cho biết: “Trước đây mỗi lần uống thuốc, tôi đều thấy đỡ nên cũng yên tâm tự điều trị. Nhưng khoảng thời gian gần đây, dù dùng lại thuốc cũ, bệnh không còn thuyên giảm, thậm chí tái phát liên tục. Công việc ảnh hưởng và người mệt mỏi, không thể ngủ đủ một giấc trọn vẹn. Tôi rất lo lắng vì không biết phải tiếp tục uống thuốc như thế nào, sợ dùng nhiều kháng sinh sẽ ảnh hưởng sức khỏe nhưng cũng không chịu nổi cảm giác tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài”.

Bơm chất nhờn bàng quang tái tạo thành niêm mạc

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh, qua thăm khám lâm sàng và nội soi bàng quang, ThS.BS Đặng Văn Duy cho biết niêm mạc bàng quang của bệnh nhân xuất hiện nhiều đốm đỏ, viêm hạt lan tỏa toàn bộ bề mặt.

Chia sẻ về ca bệnh, ThS.BS Đặng Văn Duy cho biết: “Khi viêm bàng quang tái diễn nhiều lần, lớp niêm mạc bảo vệ bề mặt bàng quang bị tổn thương và kích thích kéo dài. Thành bàng quang trở nên nhạy cảm, dễ viêm trở lại chỉ sau thời gian ngắn, khiến bệnh nhân rơi vào vòng xoắn tái phát liên tục và đáp ứng kém với kháng sinh thông thường”.

Bề mặt niêm mạc bàng quang trước bơm xung huyết, nhiều đốm viên (Ảnh: BVCC).

Trên cơ sở đó, bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân thực hiện phương pháp bơm chất nhờn bàng quang nhằm tái tạo lớp niêm mạc bảo vệ, phục hồi hàng rào sinh học tự nhiên và hạn chế sự bám dính của vi khuẩn. Đây là phương pháp không cần phẫu thuật, được thực hiện nhẹ nhàng và an toàn.

Chất nhờn chuyên biệt trực tiếp vào bàng quang thông qua ống thông niệu đạo, giúp bao phủ lớp niêm mạc bề mặt đang bị tổn thương. Thủ thuật diễn ra trong thời gian ngắn, người bệnh hầu như không đau, không chảy máu và có thể ra về ngay trong ngày.

Sau liệu trình 7 lần bơm trong 3 tháng, lớp niêm mạc bàng quang sẽ được phục hồi rõ rệt, tình trạng viêm giảm dần, các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức hạ vị thuyên giảm đáng kể. Khi hàng rào bảo vệ được tái tạo, bàng quang trở nên ổn định hơn, giúp hạn chế tái phát viêm và cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.

Bác sĩ Duy bơm chất nhờn bàng quang cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Sau gần 3 tháng điều trị và hoàn thành một liệu trình bơm thuốc, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chia sẻ về quá trình điều trị, chị cho biết: “Trong lúc bơm tôi hầu như không cảm thấy đau hay khó chịu, thủ thuật diễn ra nhanh chóng và có thể ra về ngay trong ngày.

Chỉ sau một thời gian ngắn, các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt giảm hẳn, sinh hoạt trở lại bình thường. Đến nay tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì sức khỏe bàng quang đã ổn định và không còn những cơn khó chịu như trước”.

Hiệu quả sau bơm thuốc, thành bàng quang dày, khỏe mạnh (Ảnh: BVCC).

“Phương pháp bơm chất nhờn không chỉ giúp cải thiện triệu chứng nhanh chóng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tái phát lâu dài, góp phần bảo vệ chức năng bàng quang và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh”, bác sĩ Duy cho hay.