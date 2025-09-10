Đau bụng dai dẳng hơn 1 năm vì u mạc treo non gây tắc ruột

Đau bụng dai dẳng, sụt 10kg vì bán tắc ruột tái phát hơn 1 năm không rõ nguyên nhân

Bệnh nhân L.T.P (62 tuổi) thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng đau quặn bụng, ăn uống kém, sụt 10kg, cơ thể suy nhược, tinh thần suy sụp.

Theo lời kể của bệnh nhân, tình trạng đau bụng đã kéo dài suốt hơn 1 năm, ban đầu là các cơn đau nhẹ, sau đó đau tăng dần, đau dữ dội, quặn thắt phải nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân đi thăm khám nhiều nơi với chẩn đoán bán tắc ruột, đã được điều trị nhiều đợt nhưng không dứt điểm, các cơn đau bụng vẫn tiếp tục tái phát, kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Khi đau bụng quá tôi mới vào viện, còn không lại cố chịu. Một năm trời khám khắp nơi, điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cơ thể tôi ngày càng suy kiệt, sụt cân nhanh, hoang mang, lo lắng, lúc nào tôi cũng chỉ ước sẽ có bác sĩ bắt được đúng bệnh của mình", bệnh nhân P chia sẻ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân được chỉ định chụp CT ổ bụng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả phát hiện khối u lớn khoảng 7cm nằm ở mạc treo ruột non, đây là vị trí rất khó phát hiện, ngoài ra xung quanh xuất hiện nhiều hạch nhỏ kích thước 8-9 mm, kèm dày đoạn ruột hậu tràng và có dấu hiệu bán tắc ruột.

Khối u kích thước lớn 7cm nằm ở mạc treo ruột non (Ảnh: BVCC).

"Có ba yếu tố gây nên tình trạng bán tắc ruột kéo dài ở bệnh nhân. Thứ nhất là khối u có kích thước lớn, xâm lấn vào thành ruột. Thứ hai, u gây co kéo mạc treo, khiến đoạn ruột bị co rút và lệch trục. Thứ ba, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật sản khoa gây dính ruột. Ba yếu tố này kết hợp đã khiến tắc ruột liên tục tái phát, gây đau đớn kéo dài, ăn uống kém và sút cân", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân P phân tích.

Chấm dứt hơn 1 năm đau bụng dai dẳng nhờ phẫu thuật cắt u mạc treo ruột non

Sau khi xác định chính xác tình trạng bệnh và thể trạng sức khỏe của bệnh nhân, ê-kíp bác sĩ - đứng đầu là PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng đã hội chẩn và quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật cắt đoạn ruột để xử lý triệt căn khối u, giải quyết tận gốc tình trạng tắc ruột, tái lập lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhân P.

Trong quá trình can thiệp, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng cùng ê-kíp cắt bỏ khoảng 50cm đoạn ruột non bị tắc và dính, đồng thời đưa khối u đi làm giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy đây là khối u lành tính, chưa có dấu hiệu ác tính hay tiến triển thành ung thư.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng và ê-kíp đang thực hiện phẫu thuật cắt u mạc treo ruột non cho bệnh nhân P (Ảnh: BVCC).

Hậu phẫu, bệnh nhân phục hồi tốt, tình trạng đau bụng giảm dần. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân không còn đau bụng, có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong trạng thái ổn định, tinh thần phấn chấn, sức khỏe phục hồi rõ rệt.

“Hơn một năm chạy chữa khắp nơi không khỏi, vậy mà sau 5 ngày phẫu thuật tại Hồng Ngọc tôi đã cảm thấy khỏe hơn, không còn đau bụng và ăn uống ngon miệng. Thật sự là một cơ duyên may mắn khi tôi đến được đây và gặp được bác sĩ Hùng. Tôi vô cùng biết ơn”, bà P. chia sẻ sau khi xuất viện.

Bà P phục hồi tốt, không còn đau bụng, tinh thần vui vẻ, phấn chấn sau 5 ngày phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, u mạc treo ruột non không hiếm gặp nhưng khó chẩn đoán, đòi hỏi bác sĩ giàu kinh nghiệm lâm sàng và chuyên môn cao để điều trị triệt để. Với kinh nghiệm xử trí thành công nhiều ca bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chủ động nhân lực và trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hùng khuyến cáo, đau bụng dữ dội hoặc đau quặn thắt, đau kéo dài là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm, trong đó có u mạc treo ruột non, tắc ruột, dính ruột, ung thư đại trực tràng... Do đó, khi gặp tình trạng đau bụng không rõ nguyên nhân, kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, sụt cân bất thường..., người dân cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán bệnh chính xác và điều trị kịp thời nếu có.