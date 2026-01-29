Đặt stent đường mật qua da giảm đau và tắc mật cho bệnh nhân ung thư tụy

2 thủ thuật nhẹ nhàng, tái lập lưu thông đường mật cho người bệnh ung thư tụy di căn

Bệnh nhân Đ.V.M (80 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng suy kiệt, vàng da, vàng mắt đậm. Người bệnh đang điều trị ung thư tụy di căn và đã từng được đặt ống dẫn lưu đường mật ra ngoài từ 3 tháng trước. Tuy nhiên, thời điểm nhập viện, ống dẫn lưu bị tắc, chân dẫn lưu bị nhiễm trùng, khiến dịch mật ứ đọng, gây ra tình trạng tắc mật nghiêm trọng.

Ngoài ung thư tụy đã di căn, bệnh nhân còn có tuổi cao, thể trạng gầy yếu, kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường… khiến việc phẫu thuật can thiệp phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gần như không khả thi.

Trước tình trạng nguy cấp, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất lựa chọn phương án đặt stent đường mật qua da. Mục tiêu tái lập lưu thông đường mật tự nhiên nhanh chóng, giảm đau đớn, hạn chế nguy cơ suy gan do ứ mật kéo dài, đồng thời tránh một cuộc phẫu thuật lớn.

“Nguy cơ chảy máu trong quá trình can thiệp với người bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào do tình trạng tắc mật kéo dài đã ảnh hưởng đến chức năng đông máu. Bên cạnh đó, thể trạng người bệnh suy kiệt, kèm tràn dịch đa màng khiến việc can thiệp càng trở nên khó khăn. Do đó, ê-kíp phải thao tác nhanh, chính xác, hạn chế tối đa thời gian người bệnh nằm trên bàn thủ thuật để đảm bảo an toàn”, TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V.M cho biết.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp đã thực hiện hai lần can thiệp liên tiếp. Ở lần can thiệp đầu, bác sĩ đặt sonde dẫn lưu giúp giải phóng dịch mật ứ đọng và hút dịch ổ bụng ra ngoài, qua đó kiểm soát nhiễm trùng và cải thiện thể trạng người bệnh.

Khi sức khỏe ông V.M ổn định hơn, lần can thiệp thứ hai được tiến hành nhằm tái lập lưu thông mật tự nhiên. Ê-kíp đặt stent kim loại không màng che từ ống gan trái xuống ống mật chủ, giúp mật chảy trực tiếp từ gan xuống ruột. Nhờ vậy, người bệnh không còn phải mang theo ống dẫn lưu và túi đựng dịch mật bên ngoài như trước.

Hình ảnh trước và sau khi ống mật chủ được đặt stent (Ảnh: BVCC).

Cả hai lần can thiệp, ông V.M đều không cần gây mê, thủ thuật diễn ra nhanh chóng. Sau 2 ngày theo dõi, tình trạng vàng da, vàng mắt cải thiện rõ rệt, ông V.M ăn uống tốt hơn, sắc da hồng hào, các chỉ số xét nghiệm máu dần trở về gần mức bình thường và được xuất viện trong trạng thái ổn định.

Đặt stent đường mật qua da - Can thiệp tối thiểu, hiệu quả tối đa

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, dẫn lưu và đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) là phương pháp can thiệp tối thiểu nhưng mang lại hiệu quả trong điều trị tắc mật.

“Kỹ thuật này giúp tái lập lưu thông đường mật nhanh chóng, giảm ứ mật, tránh phẫu thuật lớn và hạn chế tối đa nguy cơ suy gan, nhiễm trùng cũng như biến chứng hậu phẫu, phù hợp với người bệnh cao tuổi, thể trạng suy kiệt hoặc có nhiều bệnh lý nền”, BS Tâm cho biết.

Kỹ thuật dẫn lưu và đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) (Ảnh: BVCC).

Khác với phẫu thuật truyền thống, đặt stent đường mật qua da chỉ cần một đường can thiệp nhỏ trên da, không gây mê, ít đau, thời gian thực hiện ngắn nhưng giúp dòng mật lưu thông tự nhiên từ gan xuống ruột, cải thiện nhanh các triệu chứng vàng da, mệt mỏi và rối loạn chức năng gan.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn sâu và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ tắc mật như vàng da, nước tiểu sẫm, đau hạ sườn phải, sốt… nên đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nặng nề.