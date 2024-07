Đại úy công an ở Bình Phước bị kẻ gây rối chém dập não, phải mổ khẩn

Bác sĩ Trần Phước Bình, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, khoảng 17h30 ngày 17/7, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nam đại úy Hà Hoàng Hậu (SN 1987) từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển đến.

Khai thác bệnh sử, trước đó khi đang thực hiện nhiệm vụ, bệnh nhân bị người khác chém bằng hung khí, gây ra vết thương vùng đầu, lưng và tay trái. Tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân được sơ cứu ban đầu, khâu lại vết thương vùng chẩm và tay, sau đó chuyển tuyến trên.

Khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành băng bó vết thương, chăm sóc hồi sức, truyền dịch, kháng sinh, giảm đau và hội chẩn nhiều liên chuyên khoa.

Sau hội chẩn, ekip điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hình ảnh chụp CT scan ghi nhận có tình trạng dập não, máu tụ dưới màng cứng bên phải, gãy lồi cầu xương cánh tay bên trái và một vết thương vùng khủyu phức tạp.

Hình ảnh chụp phim cho thấy đại úy công an bị chém gãy nhiều xương (Ảnh: BV).

Khoảng 23h cùng ngày nhập viện, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Các y bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành cắt lọc lại vết thương vùng khủyu, kết hợp xương lồi cầu xương cánh tay, khâu nối vi phẫu thần kinh trụ cho bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình để chăm sóc hậu phẫu và tiếp tục theo dõi.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các vết thương vùng đầu và lưng đã tương đối ổn, không thấm máu nhiều hơn, vết thương tay bên trái đã khô, bàn tay có thể vận động nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi sát. Riêng vết thương vùng đầu được tiên lượng khá nặng, có máu tụ trong não, đã được các bác sĩ chụp lại CT scan lần 2.

Nam đại úy công an đang được điều trị, theo dõi sát tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Như Dân trí đã thông tin, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Hoàng Trung Kiên (25 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, chiều 17/7 sau khi nhậu xong, Kiên có hành vi gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà mình ở ấp Phước Tiến, xã Tân Phước. Thấy Kiên đập phá, người nhà đối tượng này đã gọi điện trình báo Công an xã Tân Phước.

Nhận tin báo, Đại úy Hà Hoàng Hậu, cán bộ Công an xã Tân Phước cùng 3 đồng chí bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, mặc dù được lực lượng công an tuyên truyền vận động nhưng Kiên không chấp hành mà còn lấy một con dao rựa đuổi chém cán bộ.

Đại úy Hậu đã bị Kiên dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Các đồng chí còn lại đã khống chế được Kiên đưa về trụ sở công an xã để làm việc, đồng thời đưa Đại úy Hậu đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Đại úy Hậu sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.