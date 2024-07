Đại úy công an ở Bình Phước bị chém trọng thương

Ngày 18/7, Công an Bình Phước đang tạm giữ Hoàng Trung Kiên (25 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, chiều 17/7, sau khi nhậu xong, Kiên có hành vi gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà mình ở ấp Phước Tiến, xã Tân Phước. Thấy Kiên đập phá, người nhà đối tượng này đã gọi điện trình báo Công an xã Tân Phước.

Hung khí Kiên dùng để chém đại úy Hậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Đại úy Hà Hoàng Hậu, cán bộ Công an xã Tân Phước cùng 3 đồng chí bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, mặc dù được lực lượng công an tuyên truyền vận động nhưng Kiên không chấp hành mà còn lấy một con dao rựa đuổi chém cán bộ.

Đại úy Hậu đã bị Kiên dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Các đồng chí còn lại đã khống chế được Kiên đưa về trụ sở công an xã để làm việc, đồng thời đưa Đại úy Hậu đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Đại úy Hậu sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).