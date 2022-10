Đại Lâm Mộc Group định hướng "trao giá trị, lan tỏa sản phẩm Việt"

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) viên uống tố nữ Mộc Beauty: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 596/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 7/4/2022. TPBVSK viên dạ dày Nano Curcumin Moheca: giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1679/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 19/10/2022. Các thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.