Đà Nẵng , Nghệ An thêm 41 ca nhiễm SARS-CoV-2

Dân trí Tối 23/7, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 37 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới; Nghệ An thêm 4 trường hợp.

Trong đó, 32 ca là các F1, 2 ca về từ vùng dịch TPHCM (cách ly tập trung tại khách sạn Seven Sea và Pandora), một ca được lấy mẫu khu vực điểm nóng liên quan đến bệnh nhân L.V.T. (quận Thanh Khê), một ca là kỹ thuật viên gây mê Khoa Ngoại (Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ) và một ca ở Quảng Nam có triệu chứng đến khám tại Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ.

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn khu vực có ca mắc Covid-19.

Đáng chú ý, hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), nâng tổng số ca liên quan lên 150 ca.

Được biết, các ca nhiễm SARS-CoV-2 ghi nhận trong ngày 23/7 liên quan đến 12 chuỗi lây nhiễm.

Tính từ 10/7 đến chiều 23/7, Đà Nẵng ghi nhận 362 ca mắc Covid-19.

Nghệ An: Nam thanh niên chạy xe từ Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2

Sáng 24/7, theo thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, tỉnh này ghi nhận thêm 4 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó có 3 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước và một trường hợp lái riêng từ Bình Dương về Nghệ An khi làm test nhanh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 23/7, anh L.A.Ng. (SN 1984), trú xóm Đại Đồng, huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An cùng bạn chạy xe bán tải từ Bình Dương về đến Nghệ An.

Khoảng 16h20 cùng ngày, anh Ng. đến CDC Nghệ An làm xét nghiệm, sau đó được cách ly tại Trung tâm Y tế xã Thanh Hưng cũ. Đến sáng 24/7, CDC Nghệ An thông báo và cho kết quả khẳng định anh Ng. dương tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng ghi nhận 3 trường hợp khác trong khu cách ly, dương tính với SARS-CoV-2, gồm: Anh L.Th.S. (SN 1990) và cháu N.Tr.Ph. (SN 2012), đều trú xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (trở về từ Bình Dương); anh Ch.Kh.H. (SN 1987), lái xe, trú phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

"Từ 13/6 đến 24/7, Nghệ An đã ghi nhận 187 người mắc Covid-19 ở 14 địa phương; Có 97 người được điều trị đã khỏi bệnh, ra viện và hiện đang điều trị 87 người; có 2 trường hợp bệnh nặng phải chuyển ra tuyến Trung ương điều trị; tỉnh này cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong (đã công bố trước đó)", thông báo CDC Nghệ An sáng 24/7 nêu rõ.

Khánh Hồng - Nguyễn Duy