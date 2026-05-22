Dạ Hương đồng hành cùng Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (Ảnh: BTC).

Cơ hội cập nhật những bước tiến mới của ngành sản phụ khoa thế giới

Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (OGVFAP 2026) do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức thường niên đã diễn ra trong hai ngày 14/5 và 15/5 tại TPHCM.

Được biết đến là một trong những diễn đàn y học uy tín và có quy mô lớn bậc nhất trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam, hội nghị năm nay quy tụ gần 3.000 chuyên gia, giáo sư và bác sĩ đầu ngành trong nước cũng như quốc tế.

Sự kiện còn có sự tham gia của các đại biểu đến từ các tổ chức y tế quốc tế lớn như Liên đoàn Sản Phụ khoa Quốc tế (FIGO), Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoàng gia Anh (RCOG)... Với hơn 80 báo cáo chuyên sâu, OGVFAP 2026 đã cập nhật nhiều nghiên cứu lâm sàng mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người phụ nữ trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị OGVFAP 2026 là diễn đàn uy tín cập nhật những kiến thức chuyên sâu và nghiên cứu mới trong lĩnh vực sản phụ khoa (Ảnh: BTC).

Sự kiện không chỉ là nơi kết nối giới chuyên môn mà còn quy tụ nhiều thương hiệu y dược quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Đến với OGVFAP 2026, Dạ Hương tiếp tục đồng hành trong vai trò Nhà đồng hành Vàng. Đây là cơ hội để Dạ Hương tiếp cận những cập nhật y khoa mới, lắng nghe góc nhìn từ giới chuyên môn và thực tiễn lâm sàng, từ đó tiếp tục hoàn thiện các giải pháp chăm sóc phù hợp hơn với nhu cầu của phụ nữ Việt hiện đại.

Dạ Hương phiên bản mới thu hút sự quan tâm tại OGVFAP 2026

Tại khu vực triển lãm của hội nghị, gian hàng Dạ Hương thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời và đội ngũ y bác sĩ tham dự. Điểm nhấn nổi bật là dòng sản phẩm Dạ Hương Phiên bản mới. Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu, đổi mới từ đội ngũ chuyên gia Dược phẩm Hoa Linh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc vùng kín của phụ nữ hiện đại.

Dạ Hương Phiên bản mới nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Thông qua hoạt động trưng bày và giới thiệu tại hội nghị, Dạ Hương mang đến bốn dòng sản phẩm chăm sóc chuyên biệt phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau của phụ nữ hiện đại: Dạ Hương Chăm sóc toàn diện dành cho vệ sinh hằng ngày; Dạ Hương Dịu Nhẹ với công thức lành tính, phù hợp cho phụ nữ mang thai, sau sinh và bé gái tuổi dậy thì; Dạ Hương Mềm Mịn hỗ trợ tăng cường độ ẩm cho phụ nữ gặp tình trạng khô hạn, thiếu ẩm; Dạ Hương Thoáng Sạch phù hợp trong những ngày kinh nguyệt hoặc khi gặp tình trạng khí hư, ẩm ướt bí bách.

Bốn dòng sản phẩm Dạ Hương phiên bản mới với bao bì thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung được giới thiệu tại hội nghị.

Bên cạnh những đánh giá tích cực của quan khách tại hội nghị, Dạ Hương Phiên bản mới cũng khẳng định chất lượng thông qua những con số biết nói từ cộng đồng đánh giá độc lập uy tín Try and Review (công bố ngày 31/3/2026), dựa trên khảo sát trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng với các chỉ số tiêu chí cụ thể:

4.7/5 về độ dịu nhẹ, không gây kích ứng.

4.7/5 về cảm giác thoáng sạch, không bí bách.

4.6/5 về hiệu quả giúp ngăn mùi hôi.

4.5/5 về khả năng giúp da mềm mịn.

Những phản hồi tích cực này cho thấy định hướng cải tiến của Dạ Hương không chỉ dựa trên nền tảng nghiên cứu và cập nhật chuyên môn, mà còn xuất phát từ sự lắng nghe nhu cầu thực tế của phụ nữ hiện đại. Đây cũng là động lực để thương hiệu tiếp tục hoàn thiện các giải pháp chăm sóc phù hợp, an toàn và gần gũi hơn với đời sống hằng ngày của phái đẹp.

Dạ Hương phiên bản mới nhận được đánh giá cao từ cộng đồng người dùng (Ảnh: Dạ Hương).

Từ việc nhiều năm liên tiếp tham gia và đồng hành cùng OGVFAP, đến những phản hồi tích cực và sự đón nhận từ người tiêu dùng dành cho Dạ Hương Phiên bản mới, thương hiệu tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững thông qua việc đề cao nền tảng khoa học, không ngừng đổi mới để mang đến giải pháp chăm sóc phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ Việt hiện đại.