Cứu thành công sản phụ chuyển dạ bị bệnh tim nguy hiểm tính mạng

Ngày 9/8, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết họ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ mang thai 40 tuần bị block nhĩ thất cấp độ 3.

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận sản phụ N.T.D. (41 tuổi), mang thai 40 tuần, nhập viện khi chuyển dạ lần thứ tư và có triệu chứng rối loạn nhịp tim (nhịp tim chậm). Sau khi kiểm tra cận lâm sàng, sản phụ được chẩn đoán chuyển dạ kèm theo block nhĩ thất cấp độ 3.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống sản phụ và thai nhi (Ảnh: BV Sản nhi Ninh Bình).

Sản phụ có tiền sử 3 lần sinh thường, lần sinh thứ ba bằng kỹ thuật forceps do mẹ bị nhịp tim chậm. Trước đó, sản phụ không đi khám tim mạch và quá trình mang thai không gặp triệu chứng đau tức ngực hay khó thở.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bệnh nhân tim mạch khó, có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của cả sản phụ và thai nhi. Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình đã tiến hành hội chẩn mở rộng toàn viện và mời hội chẩn bác sĩ khoa Tim mạch và khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định đặt máy tạo nhịp tim tạm thời đường tĩnh mạch dưới xương đòn phải cho sản phụ trước khi phẫu thuật mổ lấy thai.

Sau khi đặt máy tạo nhịp tim tạm thời thành công, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và đón bé gái chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,0 kg. Sau sinh, trẻ khóc ngay, da hồng hào và phản xạ tốt.

Sản phụ và con gái sức khỏe ổn định, đang được các bác sĩ chăm sóc (Ảnh: BV Sản nhi Ninh Bình).

Cuộc phẫu thuật đã thành công, quá trình điều trị hậu phẫu tiến triển tốt. Sau phẫu thuật, sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt và sức khỏe của mẹ và bé ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, block nhĩ thất là tình trạng hệ thống dẫn truyền xung điện trong tim từ tâm nhĩ xuống tâm thất bị gián đoạn một phần hoặc hoàn toàn.

Block nhĩ thất được phân thành 3 cấp độ khác nhau, trong đó block nhĩ thất cấp 3 (phân ly nhĩ thất) là trường hợp nặng nhất. Khi đó, tâm nhĩ và tâm thất co bóp không còn liên quan đến nhau do xung điện dẫn truyền đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Vì vậy, tâm thất hoặc các cơ ở bộ nối phải tự tạo xung điện riêng nhưng khả năng co bóp của tâm thất (hoặc bộ nối) lại tạo ra nhịp chậm hơn nhiều so với nhịp tim bình thường. Hậu quả là khả năng bơm máu đến các cơ quan không đủ, bệnh nhân có thể ngất do tim ngừng đập tạm thời hoặc đột tử do tim ngừng đập kéo dài mà không được cấp cứu kịp thời.