Cuộc sống mới của chàng sinh viên tí hon từng bị nhầm là trẻ tiểu học

Hỗ trợ 760 triệu đồng cho nam sinh tí hon mắc bệnh hiếm gặp

Năm 2024, tại buổi lễ khai giảng của Học viện Hành chính Quốc gia, chàng sinh viên năm nhất Nguyễn Công Bách (Bắc Ninh), cao 1,34m, nặng vỏn vẹn 27,5kg, lọt thỏm giữa hàng nghìn tân sinh viên. Căn bệnh suy tuyến yên, thiếu hụt hormone tăng trưởng khiến cơ thể Bách vẫn mãi như đứa trẻ. Thân hình bé nhỏ, sức khỏe yếu, mẹ đã qua đời, sống nhờ vào ông bà ngoại, Bách đối diện vô vàn khó khăn trên hành trình đến trường.

Hy vọng đã đến với Bách khi các chuyên gia Nam học thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Hà Nội) sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho Bách. Đặc biệt, toàn bộ viện phí lên tới 760 triệu đồng trong 3 năm sẽ do Vinmec và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ.

Bách phát hiện mắc bệnh năm 14 tuổi, chiều cao thời điểm đó là 1,18m, nặng chưa tới 20kg. Sau 3 năm điều trị bằng liệu pháp hormone tăng trưởng, chiều cao của Bách chỉ cải thiện 6cm, các chức năng sinh lý cũng không phát triển tương đương với độ tuổi.

Bác sĩ Hưng khám cho chàng sinh viên Công Bách (Ảnh: BVCC).

Do cảm thấy không còn đáp ứng với thuốc, đồng thời chi phí đắt đỏ, Bách và gia đình quyết định dừng điều trị. Thời điểm đó, chàng trai buộc phải chấp nhận thực tế có thể sẽ phải chung sống với thân hình bé nhỏ suốt cuộc đời.

Trực tiếp khám và điều trị cho Bách, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec, cho biết: “Đây là ca bệnh hiếm gặp và phức tạp. Bệnh nhân đã 19 tuổi - độ tuổi nhiều người quan niệm rằng rất khó để cải thiện chiều cao. Bách cũng từng điều trị trong thời gian dài nhưng chưa thành công. Đặc biệt, nam sinh còn có khối u ở tuyến yên, gây tăng tiết prolactin, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hormone. Do vậy, bài toán đặt ra cho chúng tôi là không chỉ giúp Bách phát triển chiều cao, chức năng của cơ thể mà còn kiểm soát, ngăn ngừa khối u tiến triển”.

Cơ hội thay đổi cuộc đời cho nam giới suy tuyến yên

Tại Vinmec Times City, để thiết kế phác đồ tối ưu, bác sĩ Hưng cùng ê-kíp đã phối hợp đa chuyên khoa, kiểm tra sức khỏe tổng thể cho Bách. Quá trình đánh giá ban đầu được tiến hành tỉ mỉ, kỹ lưỡng giúp xây dựng “bản đồ” chi tiết tình trạng cơ thể của bệnh nhân, đặc biệt là cấu trúc, chức năng tuyến yên, tuyến sinh dục.

Sau khi đã xác định chính xác tình trạng và nguyên nhân khiến người bệnh không thể phát triển bình thường, ê-kíp bác sĩ tiến hành tính toán liều lượng các hormone cần thiết phải bổ sung cho Bách. Sau 3 tháng theo dõi, điều chỉnh liều, bác sĩ Hưng đã “bắt được bệnh” và tìm ra phương án sử dụng thuốc tối ưu cho chàng sinh viên tí hon.

Công Bách tập luyện tại khu phục hồi chức năng với hệ thống máy học hiện đại tại Vinmec Times City (Ảnh: BVCC).

Trong khoảng 4 tháng đầu vừa dò liều vừa điều trị thuốc theo phác đồ của Vinmec, kết hợp chế độ dinh dưỡng, tập luyện khoa học, Bách đã cao lên đến 137cm. Ban đầu mỗi tháng, nam sinh được kiểm tra sức khỏe, đánh giá chỉ số hormone. Khi tình trạng đã ổn định, nam sinh sẽ được kiểm tra mỗi 3 tháng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình điều trị.

“Mục tiêu đặt ra của chúng tôi là giúp Bách tăng chiều cao vượt ngưỡng “thấp lùn” tính theo chuẩn của các nhà chuyên môn Mỹ là 1,47m, đồng thời chúng tôi sẽ kích hoạt dậy thì và đồng bộ hóa phát triển cơ thể tối ưu về chiều cao, vóc dáng, sức khỏe, sự nam tính, khả năng tình dục sinh sản vào một thời điểm thích hợp. Điều này sẽ giúp chàng trai có thể tự tin sống như một nam giới trưởng thành thực thụ. Kết quả ban đầu khả thi giúp chúng tôi tự tin đạt được mục tiêu đặt ra”, bác sĩ Hưng nói.

Khi cơ thể đang dần thay đổi từng ngày, Bách đã mạnh dạn ước mơ xa hơn cho tương lai. “Em mong mình có thể phát triển như người bình thường, đủ sức khỏe để đi làm, trở thành kế toán, có điều kiện chăm lo cho ông bà”, chàng sinh viên chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, suy tuyến yên là bệnh lý hiếm gặp, chỉ khoảng 46/100.000 ca mắc, số ca mắc mới mỗi năm là 4/100.000. Tuy nhiên, hậu quả bệnh gây ra rất nặng nề và ảnh hưởng suốt đời nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Theo bác sĩ Hưng, mục tiêu đặt ra là giúp Bách tăng chiều cao vượt ngưỡng “thấp lùn” tính theo chuẩn của các nhà chuyên môn Mỹ là 1,47m (Ảnh: BVCC).

Suy sinh dục do suy tuyến yên khi phối hợp với thiếu hormone tăng trưởng (GH), gây thấp lùn - hay còn gọi là “lùn tuyến yên” thường xuất hiện ở giai đoạn đầu đời. Nếu khởi phát từ sau tuổi dậy thì, cơ thể vẫn đạt chiều cao bình thường nhưng người bệnh sẽ giống như bị “thiến sinh học” - cơ thể suy yếu, già hóa sớm, mất khả năng sinh sản và suy giảm chất lượng sống nghiêm trọng.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo, cha mẹ nên chủ động cho con đi khám khi có các dấu hiệu bất thường như chậm hoặc chưa có dấu hiệu dậy thì sau 14 tuổi. Hiện nay, với liệu pháp hormone thay thế cá thể hóa dựa trên nguyên tắc “thiếu hormone nào - bổ sung hormone đó”, Vinmec đã giúp nhiều bệnh nhân suy tuyến yên “dậy thì thành công”. Thậm chí, có bệnh nhân đã 32 tuổi - lứa tuổi gần như đã hết hy vọng điều trị - vẫn tìm lại được bản lĩnh đàn ông.

“Người bệnh cần phải được thăm khám, giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa nội tiết hoặc nam khoa có kinh nghiệm. Việc tự ý dùng testosterone thay thế không kiểm soát có thể khiến phát dục nhanh nhưng làm ngừng tăng trưởng chiều cao, thậm chí gây vô sinh vĩnh viễn do tinh hoàn mất khả năng sinh tinh”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.