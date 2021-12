CumarGold New - thảo dược chuẩn hóa thế hệ mới cho người bệnh dạ dày

Dân trí Thay vì dùng nghệ, gừng theo phương pháp truyền thống với hiệu quả thấp như trước, giờ đây người bệnh dạ dày đã có thể sử dụng chế phẩm thảo dược chuẩn hóa CumarGold New với hiệu quả gấp hàng chục lần giải pháp thông thường.

Sự khác biệt giữa thảo dược chuẩn hóa và thảo dược thường.

Nguồn nguyên liệu chuẩn hóa có chất lượng vượt trội

Không sử dụng trực tiếp hỗn hợp thô chiết ra từ thảo dược tươi như các sản phẩm truyền thống, CumarGold New đi theo một hướng mới bằng việc sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên chuẩn hóa bào chế qua quy trình hiện đại được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Quy trình này giúp biến những củ nghệ, củ gừng chúng ta thường thấy trở thành những hỗn hợp dịch chiết tinh khiết (nano curcumin, chiết xuất gừng chuẩn hóa), không chứa các tạp chất độc hại cho cơ thể.

Thành phần Nano Curcumin sản xuất theo công nghệ của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam sản xuất thành công nano curcumin đạt chất lượng tương đương chế phẩm của Mỹ với hàm lượng curcumin trong hạt nano lên tới 20%. Và CumarGold (thế hệ "đàn anh" của CumarGold New) là sản phẩm đầu tiên ở nước ta có chứa thành phần ưu việt này.

Nano Curcumin trong CumarGold New có chất lượng vượt trội.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng nghệ hoặc tinh nghệ dài ngày có thể gây ra khối bã gây tắc ruột. Bên cạnh đó, hiệu quả hỗ trợ dạ dày của chúng chỉ dừng ở mức trung hòa acid, dịu cơn đau tạm thời chứ không đi sâu vào việc làm lành, bảo vệ niêm mạc để mang tới hiệu quả lâu dài. Nguyên nhân là do chất curcumin trong nghệ không tan trong nước, khó hấp thu và nhanh đào thải qua gan khi ở dạng thông thường.

Tuy nhiên, dưới dạng nano curcumin sản xuất theo công nghệ Micell của Viện Hàn Lâm, chất này trở nên thân thiện với cơ thể, tan nhanh hơn 8000 lần và hấp thu tới 95% để phát huy tác dụng cho dạ dày. Đó là lý do, chỉ cần dùng 2 viên CumarGold New (150mg nano curcumin), bệnh nhân đã đạt hiệu quả hỗ trợ giảm đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược cũng như bảo vệ niêm mạc dạ dày tương đương khi uống 24 viên curcumin hoặc uống hơn 4 kg nghệ.

Thành phần thảo dược chuẩn hóa chuyên biệt cho bệnh dạ dày.

Chiết xuất gừng chuẩn hóa nhập khẩu trực tiếp châu Âu

Gừng có nhiều công dụng với sức khỏe và được con người ứng dụng trong phần lớn bài thuốc Đông y từ xa xưa tới nay. Tuy nhiên, gừng tươi lại gây tăng huyết áp và gây nóng. Bởi thế các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân huyết áp cao hay những người mắc các bệnh như trĩ, mụn nhọt, táo bón nên cẩn trọng khi dùng gừng tươi vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Với chiết xuất gừng trong CumarGold New, các hạn chế trên đã được khắc phục nhờ quá trình chiết tách hiện đại. Gừng trong CumarGold New là hỗn hợp tinh khiết của các chất có lợi cho bệnh dạ dày như 6-gingerol, 6-shogaol, zingiberen, zerumbone, hợp chất phenolics, không chứa các tinh dầu gây nóng trong gừng tươi, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

CumarGold New mang tới hiệu quả tốt khi khách hàng sử dụng đúng liệu trình.

Nhờ hai nguyên liệu chất lượng cao kể trên, tác động và hiệu quả hỗ trợ bệnh viêm loét dạ dày của CumarGold New trở nên rõ rệt hơn:

- Hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động của vi khuẩn Hp, acid dịch vị, từ đó giúp dạ dày nhanh lành các vết loét.

- Hỗ trợ giảm nhanh các tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng, đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược dạ dày, thực quản.

- Hỗ trợ giảm tác dụng của hóa trị, xạ trị, ngăn nguy cơ biến chứng và tái phát.

Nghiên cứu từ các cơ sở uy tín cho thấy, sản phẩm có hiệu quả trong việc làm giảm tiết dịch vị dạ dày, làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.

CumarGold New - thảo dược chuẩn hóa cho người viêm loét dạ dày

Thảo dược tự nhiên đã tốt, nhưng thảo dược chuẩn hóa trong CumarGold New còn mang tới hiệu quả nhanh và tốt hơn hẳn với bệnh dạ dày. Hơn cả, CumarGold New còn hội tụ đầy đủ những ưu việt cần có ở một sản phẩm thảo dược dạ dày thế hệ mới:

- Nguồn gốc rõ ràng - được phát triển từ đề tài nghiên cứu của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

- Độ an toàn cao - được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho cả trẻ em từ 2 tuổi và phụ nữ đang cho con bú.

- Sản xuất bằng dây truyền công nghệ cao tại nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO, đã được chứng nhận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

- Bao bì đóng gói cao cấp, nguyên liệu chất lượng cao - vượt trội so với tầm giá.

- Bề dày uy tín 8 năm với dữ liệu khách hàng lên tới 1,5 triệu người, hơn 800.000 sản phẩm bán ra mỗi năm.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh