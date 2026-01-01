Cosmo Beauty Japan ra mắt kem khử mùi Caumos

Thương hiệu dược mỹ phẩm Nhật Bản 75 năm tuổi

Được thành lập từ năm 1949, sau hơn 75 năm phát triển, Cosmo Beauty Japan được biết đến với sự đổi mới và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D). Với lịch sử hình thành lâu đời, tập đoàn sở hữu mạng lưới phòng thí nghiệm hiện đại, nơi hàng nghìn công thức mỹ phẩm được tinh chỉnh mỗi năm để đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn.

Cosmo - thương hiệu 75 năm phát triển trong nghiên cứu sản xuất mỹ phẩm tại Nhật Bản (Ảnh: Cosmo).

Mới đây, thị trường Việt Nam đón nhận làn gió mới trong ngành chăm sóc cá nhân khi Cosmo Beauty Japan bắt tay cùng Công ty Cổ phần Khang Mỹ DGG ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Caumos. Các sản phẩm của Caumos được nghiên cứu dành riêng cho làn da phụ nữ Á Đông, phù hợp với đặc điểm khí hậu nóng ẩm.

Việc hợp tác giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận với giải pháp chăm sóc da theo chuẩn Nhật, xóa tan nỗi lo về hàng giả, hàng nhái hay các sản phẩm kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường.

Các sản phẩm của Caumos được nghiên cứu dành riêng cho làn da phụ nữ Á Đông (Ảnh: Cosmo).

Đánh dấu sự hợp tác chiến lược này, Caumos ra mắt sản phẩm kem khử mùi và dưỡng da vùng nách mang tên Caumos Fresh Silence Cream - đột phá mới của xu hướng Skincare Hybrid (chăm sóc đa dụng) dành riêng cho vùng da dưới cánh tay.

Triết lý "Không đánh đổi" và bước tiến Skincare Hybrid dành cho vùng nách

Sự xuất hiện của Caumos Fresh Silence Cream không chỉ đơn thuần là việc bổ sung một sản phẩm mới vào quy trình, mà là sự thay đổi tư duy trong việc chăm sóc cơ thể.

Kem khử mùi và dưỡng da vùng nách Caumos Fresh Silence Cream (Ảnh: Cosmo).

Caumos đưa triết lý "không đánh đổi" vào dòng kem khử mùi và dưỡng da vùng nách. Thay vì chọn cách ngăn mùi bằng các phản ứng ức chế mạnh bạo gây tổn thương da, Caumos chọn cách bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của biểu bì da vùng dưới cánh tay.

Điều này giúp giải quyết bài toán khó xử của chị em suốt bao năm: vừa ngăn mùi hiệu quả, vừa dưỡng da trắng mịn mà không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào.

Caumos Fresh Silence Cream là một minh chứng cho xu hướng Skincare Hybrid - một phong cách sống mới đang định hình lại ngành mỹ phẩm toàn cầu. Tại đây, ranh giới giữa việc làm sạch, khử mùi và nuôi dưỡng được xóa nhòa, tích hợp mọi nhu cầu trong một bước tinh gọn, phù hợp với nhịp sống bận rộn của phụ nữ hiện đại.

Skincare Hybrid - tích hợp mọi nhu cầu trong một bước tinh gọn (Ảnh: Cosmo).

Caumos Fresh Silence: Giải pháp 3 trong 1 và 5 không

Được thiết kế để đối phó trực diện với khí hậu nóng ẩm đặc trưng, nơi mồ hôi và mùi cơ thể luôn là rào cản lớn đối với sự tự tin của phái đẹp, Caumos Fresh Silence Cream là sự kết hợp đa năng giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc cá nhân cho phụ nữ hiện đại. Sự đột phá của Caumos Fresh Silence Cream nằm ở giải pháp 3 trong 1: Khử mùi chủ động với hoạt chất IPMP, giảm tiết mồ hôi và dưỡng da.

Caumos Fresh Silence: Giải pháp 3 trong 1 (Ảnh: Cosmo).

Để hiện thực hóa giải pháp đa năng mà không gây ra những tổn thương tích lũy cho biểu bì, Caumos cùng tập đoàn sản xuất Cosmo Beauty đã thiết lập hệ quy chiếu an toàn thông qua giải pháp 5 không nghiêm ngặt.

Cụ thể, sản phẩm không chứa cồn để ngăn ngừa tình trạng thâm sạm và kích ứng. Kết hợp cùng công nghệ hạt Polyme hình cầu, kem mang lại cảm giác không bết dính và không gây ố vàng trên trang phục. Công thức được tinh chỉnh để không gây châm chích, giúp bảo vệ làn da vùng dưới cánh tay một cách bền vững mà không cần đánh đổi bằng sự khó chịu hay các tác dụng phụ không mong muốn.

Mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ chỉ xuất hiện trong 10 giây đầu tiên khi thoa lên da, sau đó sẽ duy trì sự tinh tế không mùi suốt cả ngày. Điều này cho phép người dùng thoải mái sử dụng các loại nước hoa yêu thích mà không lo bị trộn lẫn mùi hương khó chịu.

Giải pháp 5 không của kem khử mùi Caumos Fresh Silence (Ảnh: Cosmo).

Với sứ mệnh mang những giải pháp lành tính, hiệu quả và bền vững về Việt Nam, Caumos Fresh Silence sẽ không chỉ là một tuýp kem khử mùi, mà là đại diện cho lối sống tinh tế. Việc giải quyết vấn đề mùi cơ thể và dưỡng da chỉ trong một bước giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Sự xuất hiện của Caumos Fresh Silence giúp phụ nữ Việt có thể kiêu hãnh và tự tin với làn da vùng dưới cánh tay mịn màng theo chuẩn Nhật.

Thông tin về Caumos Fresh Silence

Phân phối chính hãng: Công ty Khang Mỹ DGG Việt Nam.

Website: https://caumos.com/.