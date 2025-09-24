Công thức 5HMOs hàm lượng cao hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh

Điều này hữu ích cho những ai đang cần giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ và trẻ dùng kháng sinh kéo dài.

Công thức 5HMOs hàm lượng cao 2,5g/L mang lại nhiều cải thiện sức khỏe cho trẻ

Dinh dưỡng tốt đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nền tảng sức khỏe cho trẻ. Đối với các bậc phụ huynh, việc chọn cách chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho con trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu. Với các trường hợp cần dùng sữa công thức, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu công thức dinh dưỡng hướng đến "tiêu chuẩn vàng", hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

HMOs (oligosaccharides) là một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này đang được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô đánh giá lợi ích của HMO trong dài hạn.

Giúp con phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ là ưu tiên của các bậc cha mẹ (Ảnh: Abbott).

Mới đây, nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn vừa được Abbott công bố kết quả tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57. Đây là công trình nghiên cứu về công thức bổ sung 5 HMOs hàm lượng cao 2,5g/L với sự tham gia của hơn 600 trẻ trong 2 năm.

Kết quả cho thấy công thức bổ sung 5HMOs (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2,5g/L mang lại nhiều cải thiện sức khỏe cho trẻ như: hệ miễn dịch được cải thiện tích cực. Ở tháng thứ 6, trẻ có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO. Điều này giúp trẻ có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, giúp trẻ khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Bên cạnh đó, trẻ dùng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2,5g/L dung nạp tốt và có phân mềm hơn so với trẻ dùng công thức không có HMOs. Trẻ có chiều dài, cân nặng và chu vi vòng đầu phát triển tương đương với nhóm tiêu chuẩn. Nghiên cứu còn ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về khả năng phát triển ngôn ngữ và nhận thức của trẻ so với nhóm dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO.

Hành trình hơn 100 năm nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho trẻ

Nghiên cứu mới của Abbott đã khẳng định lợi ích của công thức bổ sung 5HMOs hàm lượng cao 2,5g/L, đặc biệt với những ai đang cần đến giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ và trẻ dùng kháng sinh kéo dài. Điều này cũng thể hiện cam kết của Abbott trong việc đưa những tiến bộ khoa học vào các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, nhằm chăm sóc ngày càng nhiều trẻ em với các điều kiện sức khỏe khác nhau, giúp các em có nền tảng sức khỏe vững vàng hơn.

Các nhà khoa học tại Abbott không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến cho trẻ em (Ảnh: Abbott).

Abbott, công ty có tuổi đời hơn 135 năm, tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học tiên tiến trên nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đa dạng. Riêng với HMO, các nhà khoa học Abbott đã nghiên cứu về đại dưỡng chất này trong 30 năm với các công trình khoa học về HMO đăng tải trên 50 bài báo quốc tế, và là một trong những công ty đầu tiên thành công trong việc đưa đại dưỡng chất này vào sản phẩm.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Abbott hoạt động trên nhiều lĩnh vực: dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế. Abbott và Quỹ Abbott đã đầu tư hơn 280 tỷ đồng tại Việt Nam để hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe, tập trung cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính, đào tạo đội ngũ y tế và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.