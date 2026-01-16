Công nghệ in 3D thay khớp giúp bệnh nhân thoát cảnh khuỷu tay biến dạng 27 năm

27 năm sống chung với khuỷu tay biến dạng nặng

Chấn thương khuỷu tay trái phức tạp từ khi còn trẻ đã để lại cho anh Phong những di chứng nặng nề. Cánh tay trái không thể nâng lên, không thể cầm nắm hay nâng đỡ đồ vật, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Trong gần ba thập kỷ, anh đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng tình trạng không cải thiện. Theo thời gian, khuỷu tay anh xuất hiện các cơn đau viêm tái diễn, phần xương quanh khớp dần bị tiêu đi, khiến cánh tay ngày càng yếu và ngắn hơn.

Tình trạng biến dạng khuỷu tay trước phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Tưởng chừng phải sống cùng cánh tay mang di chứng biến dạng cả đời, song anh Phong đã tìm thấy hy vọng mới khi đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Tại đây, các bác sĩ xác định anh thuộc nhóm ca di chứng đặc biệt phức tạp. Khớp khuỷu bệnh nhân dính hoàn toàn, mất vững, khuyết đoạn đầu xa xương cánh tay khoảng 6cm, khiến tay trái ngắn hơn tay phải 4-5cm và mất phần lớn cấu trúc giải phẫu.

Theo ThS.BS Trần Quyết - Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên, Trung tâm Cơ xương khớp và Chấn thương chỉnh hình Vinmec Times City, đây là một trong những ca khó nhất mà ê-kíp từng tiếp nhận.

“Tổn thương kéo dài gần 27 năm khiến cấu trúc xương và phần mềm biến dạng nghiêm trọng, không thể phẫu thuật theo phương án như ghép xương hoặc thay khớp khuỷu thông thường mà cần một phương án phẫu thuật đặc biệt. Đây là ca bệnh hiếm, mức độ phức tạp cao”, bác sĩ Quyết cho biết.

Trước bài toán khó, sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ Vinmec quyết định lựa chọn phương án thay khớp khuỷu, đồng thời bù xương khuyết. Toàn bộ cấu trúc giải phẫu khuỷu tay của người bệnh được dựng hình và mô phỏng chi tiết trên nền tảng 3D.

Dựa trên dữ liệu này, các bác sĩ đã sử dụng công nghệ in 3D thiết kế một khớp khuỷu dành riêng cho bệnh nhân. Đây là điều kiện mang tính quyết định để ca phẫu thuật phức tạp này có thể triển khai và đạt hiệu quả.

Bên trong phòng phẫu thuật thay khớp khuỷu tay Megaprosthesis, phục hồi vận động cho bệnh nhân di chứng biến dạng 27 năm (Ảnh: BVCC).

Cơ hội phục hồi vận động cho những ca di chứng xương khớp phức tạp

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân Phong kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi độ chính xác cao trong từng thao tác. Nhờ quá trình lập kế hoạch chi tiết và mô phỏng trước mổ, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện ca mổ đúng theo kịch bản dự kiến.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, ThS.BS Trần Quyết cho biết, ê-kíp không lựa chọn những phương pháp quen thuộc do nguy cơ thất bại cao.

“Người bệnh đã chờ đợi suốt 27 năm. Nếu tiếp tục thất bại, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm tạo ra một cơ hội mới để thay đổi cuộc sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Quyết nói.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, không ghi nhận tổn thương thần kinh hay mạch máu, tay người bệnh có thể vận động nhẹ ngay sau phẫu thuật.

Sau mổ, anh Phong bước vào chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu, với sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ chấn thương chỉnh hình và đội ngũ phục hồi chức năng.

Ba ngày sau, bệnh nhân đã có thể cử động tay nhẹ nhàng và sau hai tuần có thể duỗi, gấp khuỷu, dang tay và nâng cánh tay lên cao. Những động tác tưởng chừng rất đơn giản như gội đầu, rửa mặt, chải tóc - điều mà anh không thể làm suốt gần ba thập kỷ - nay có thể thực hiện gần như bình thường bằng chính cánh tay từng biến dạng nặng.

Tay anh Phong sau ba ngày phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

“27 năm rồi tôi mới có lại cảm giác mình có một cánh tay lành lặn. Tay tôi cử động rất tự nhiên, cảm giác như chưa từng trải qua phẫu thuật”, anh Phong xúc động chia sẻ.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, thành công của ca mổ không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật.

“Ca phẫu thuật không chỉ phục hồi giải phẫu và chức năng của một cánh tay, mà còn phục hồi cả tâm lý, tinh thần. Khi một người được chữa lành, niềm hạnh phúc ấy không dừng lại ở cá nhân, mà còn lan tỏa tới cả một gia đình”, ông nói.

Sau phẫu thuật 2 tuần, tay anh Phong phục hồi tốt, dễ dàng cầm, nắm, dang hai tay như người bình thường (Ảnh: BVCC).

Tại Việt Nam, đây mới là ca ứng dụng công nghệ in 3D để thay khớp khuỷu Megaprosthesis thứ ba được ghi nhận, và Vinmec hiện vẫn là cơ sở y tế tiên phong triển khai kỹ thuật này.

Theo các chuyên gia, thành công của ca bệnh không chỉ mang lại cơ hội trở lại cuộc sống bình thường cho người bệnh, mà còn mở ra triển vọng điều trị cho nhiều trường hợp di chứng xương khớp phức tạp - những trường hợp từng được xem là không còn cơ hội điều trị.