Cơ sở lấy tên "bệnh viện" tẩu tán chứng cứ làm đẹp khi thanh tra xuất hiện

Ngày 17/10, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa phát hiện một địa điểm hành nghề thẩm mỹ trái phép, treo biển hiệu "HOSPITAL" và quảng cáo cho thuê phòng mổ ngay tại trung tâm quận 1.

Đó là Hộ kinh doanh E-star Clinic và Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ E-Star, địa chỉ số 59 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định (quận 1, TPHCM).

Tẩu tán phiếu làm đẹp trái phép khi biết có thanh tra

Trước đó, vào ngày 16/10, qua theo dõi của Tổ công tác đặc biệt (Sở Y tế TPHCM), Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ E-Star tại địa chỉ nêu trên.

Công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25/6, với ngành nghề kinh doanh: Hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám thẩm mỹ; xăm, phun, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm); cắt tóc, gội đầu...

Tuy nhiên, cơ sở trên chưa được Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra phát hiện, tòa nhà 9 tầng tại địa chỉ này có treo biển hiệu "E-Star Aesthetics Hospital Co., Ltd". Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ E-Star hoạt động từ tầng 1 đến tầng 4. Tầng 2 có 2 máy laser, 1 máy nâng cơ, 2 máy giảm béo... Tại tầng 4 có 2 phòng, mỗi phòng trang bị 2 đèn và 2 giường phẫu thuật.

Đáng chú ý, thời điểm lực lượng chức năng cung cấp quyết định kiểm tra, nhân viên cơ sở liền tẩu tán các phiếu đăng ký dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng trước đó. Giám đốc công ty là bà Lâm Châu Đoan khẳng định, cơ sở chưa tiêm chích, phẫu thuật thẩm mỹ và cũng không cho thuê phòng mổ.

Nhưng khi Đoàn kiểm tra liên hệ qua điện thoại khách hàng trong các phiếu đăng ký dịch vụ thì được họ cho biết đã thực hiện các dịch vụ tại đây ngày 9/10, gồm căng da mặt, căng chỉ vùng mặt, tiêm vùng ngực. Các khách hàng không biết rõ họ tên đầy đủ của người thực hiện, chỉ biết bác sĩ tên Hùng.

Lúc này, bà Đoan mới thừa nhận các khách hàng được ông P.Đ.H. thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở.

Ông này cũng là người xuất hiện trong trang facebook quảng cáo "Cho thuê cơ sở thẩm mỹ 5 sao" của công ty.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện trên trang facebook "Bệnh viện thẩm mỹ E-Star" có quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, với nội dung: công nghệ căng da siết cơ nội soi 8D trẻ hơn 15 tuổi, nâng cơ trẻ hóa, chỉnh khuôn mặt, căng da toàn phần giấu sẹo chân tóc, thẩm mỹ tiểu công chúa...

Nhắc nộp phạt 3 lần vẫn không chấp hành

Thanh tra Sở Y tế sẽ xác lập 2 hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ E-Star do bà Lâm Châu Đoan làm Giám đốc.

Thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng; Thứ hai, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Sở Y tế không xem xét hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ E-Star tại địa chỉ trên.

Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục mời Giám đốc Công ty và những người liên quan đến làm việc, để xác minh việc cho thuê phòng mổ, việc hành nghề tại các cơ sở và sẽ xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Trước đó qua phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh E-star Clinic (cũng tại địa chỉ nêu trên).

Cơ sở được UBND quận 1 cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh ngày 6/5, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe.

Thanh tra Sở Y tế đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh trên. Tuy nhiên đến nay, chủ cơ sở vẫn chưa chấp hành đóng tiền phạt, mặc dù Thanh tra Sở Y tế đã nhắc nộp phạt 3 lần.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ có văn bản gửi UBND quận 1 đề nghị kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở đã bị thanh tra ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, sớm cho thực hiện dán biển đỏ để cảnh báo người dân.

Đồng thời, Sở Y tế kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM xem xét việc cấp tên, vì hiện nay có tình trạng doanh nghiệp lấy tên "Bệnh viện" gây hiểu lầm cho khách hàng nhưng chưa có quy định cụ thể.

Bệnh viện mắt, nhiều cơ sở nha khoa bị xử phạt

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, từ ngày 4/10 đến ngày 9/10.

Trong đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Cao Thắng (135B-137 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5) bị xử phạt 54 triệu đồng vì các hành vi: Không thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; Mua bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Trong đợt công bố này tiếp tục có hàng loạt cơ sở nha khoa bị gọi tên, như Công ty TNHH Nha khoa Hai Ngàn (502 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5) bị xử phạt 8 triệu đồng; Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Việt Hàn 04 (vi phạm tại địa chỉ 328 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) bị phạt 8 triệu đồng;

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, chủ hộ kinh doanh Phòng khám Nha khoa Kim Cương 2 (35 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7) bị phạt 28,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ các quảng cáo sai phạm;

Công ty Cổ phần dịch vụ Nha khoa Minh Khai (199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) bị phạt 16 triệu đồng;

Công ty TNHH Nha khoa Cống Quỳnh (256 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bị xử phạt 8 triệu đồng;

Ngoài ra, trong đợt công bố gần nhất của Thanh tra Sở Y tế còn có:

Công ty TNHH MT An An (2U Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8) bị phạt 42 triệu đồng; Chủ hộ kinh doanh Well Clinic Beauty Center (9/12 Lý Văn Phúc, phường Tân Định, quận 1) bị phạt 44 triệu đồng;

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang (vi phạm tại chi nhánh số 9 Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, quận 1) bị phạt 30 triệu đồng; Công ty Cổ phần Premium Therapy (6A Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3) bị phạt 45 triệu đồng...