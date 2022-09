Có hay không công nghệ chăm sóc da làm một lần đẹp một đời?

Để có một làn da đẹp thì là cả một quá trình chăm sóc lâu dài, bao gồm chú trọng tới việc ăn uống cùng chế độ sinh hoạt hợp lý và khoa học. Khoa học phát triển khiến ngành công nghiệp làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc da càng trở nên thịnh hành, được kỳ vọng mang lại vẻ đẹp hấp dẫn cho chị em. Thế nhưng có hay không công nghệ chăm sóc da chỉ cần bỏ tiền ra làm một lần là có thể đẹp vĩnh viễn. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với người mẫu Hoàng Mai Linh để cùng hiểu hơn về vấn đề này.

Xin chào chị Mai Linh, là một người phụ nữ hiện đại, chắc hẳn chị cũng rất quan tâm đến việc dưỡng da, chăm sóc da. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin quảng cáo như trị nám dứt điểm trong duy nhất một lần, chạy máy tinh chất đến đâu da đẹp đến đó khiến cho chị em ai cũng muốn thử. Vậy chị có suy nghĩ gì về luồng thông tin trên?

- Thực tế cho thấy, không ít chị em đang tin vào những cách chăm sóc da cấp tốc chỉ sau 1 lần thực hiện duy nhất. Theo ý kiến của riêng mình cũng như tham khảo một số bác sĩ đầu ngành về da liễu thì không thể nào chăm da trong một sớm một chiều được.

Quá trình tái tạo da diễn ra liên tục, đây là thời gian mà các tế bào mới được sinh ra để thay thế cho các tế bào cũ trên da. Theo tuổi tác hoặc do các yếu tố kích thích bên ngoài, quá trình sừng hóa tế bào sẽ chậm dần lại, gây ra các tình trạng: da dày sừng bí tắc gây mụn, da nhăn lão hóa, da khô, da sạm… Do đó, bản chất đây là quá trình tự nhiên của cơ thể con người nên khó có công nghệ nào tác động duy trì hiệu quả được lâu dài hoặc vĩnh viễn được. Mình thì chắc chắn không tin những chuyện này vì bản thân mình cũng từng gặp phải trường hợp này .

Chị có thể chia sẽ rõ hơn về trải nghiệm thực tế của bản thân?

- Trước đây, mình từng có thời gian bị nám trên má phải. Lúc đó mình hoang mang lắm, nghe ai mách gì cũng chữa, rồi chị bạn giới thiệu cho một spa, quảng cáo có phương pháp trị nám hiệu quả chỉ sau 1 lần duy nhất, họ còn cam kết sạch nám 100% nên mình đăng ký ngay một liệu trình. Khoảng 3 ngày sau da mình thâm lại và bắt đầu bong tróc, các vết nám mờ dần đi. Nhưng niềm vui chẳng thể kéo dài lâu, khoảng gần 1 tháng sau đâu vẫn hoàn đó, da mình không những thâm nám trở lại mà còn sạm đen, bong tróc.

Sau này khi tìm hiểu kỹ và đi thăm khám tại các bệnh viện lớn, mình mới được các bác sĩ tư vấn rằng trên thực tế, nám sẽ tái phát trở lại nếu da không được chăm sóc và kiểm soát thường xuyên. Để giảm thiểu tình trạng nám trên da, ngoài việc điều trị công nghệ laser kiên trì thì bạn phải có chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh, sinh hoạt điều độ, tránh dùng điện thoại vào ban đêm…

Những nơi quảng cáo điều trị laser 1 lần sạch nám, họ có thể sử dụng cho bạn với mức năng lượng nặng, thông số và quy trình không phù hợp. Lúc này, làn da mỏng manh khi bị tác động sâu và mạnh sẽ rất dễ bị tổn thương, viêm nhiễm, ửng đỏ, ngứa, thậm chí có những vấn đề trầm trọng hơn. Tùy thuộc vào mức độ nám nặng hay nhẹ của bạn thì liệu trình bắn laser đòi hỏi mất từ 5 đến 12 buổi. Điều này sẽ phụ thuộc vào lời khuyên mà bác sĩ chỉ định cho bạn đấy.

Vậy xin chị chia sẻ hành trình tìm lại làn da bóng khỏe như hiện tại?

- Mình từng rất lo lắng với gương mặt ngày càng xuống sắc, hóp sọp, nhiều nếp nhăn, nám và vết chân chim. Nỗi lo lắng của một người phụ nữ đã chạm ngưỡng 30 tuổi khiến mình nhiều lúc muốn trầm cảm. Sau quá trình tìm hiểu và được bạn bè giới thiệu mình tìm đến Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc và được bác sĩ Hoàng Thị Tình thăm khám cũng như đưa ra phác đồ điều trị cho tình trạng da của mình với công nghệ Pico Premium với sự kết hợp 10 công nghệ trong 1 liệu trình đem lại hiệu quả qua từng lần điều trị.

Nhờ hiệu ứng sóng quang cơ bước sóng ngắn, giúp bắn phá các sắc hắc tố melanin thành những mảnh vụn siêu nhỏ, tiêu diệt nám, tàn nhang, thâm, đồi mồi và các vấn đề về da. Hiện tại tình trạng nám da của mình đã gần hết 90%, da căng sáng và mịn màng còn đẹp hơn cả hồi chưa sinh nở.

Vậy theo chị việc chăm sóc da cần thực hiện như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?

- Giống như cây cối muốn sinh sôi, nảy nở thì cần được tưới nước, cho ra nắng.. nuôi dưỡng đều đặn hàng ngày, làn da của phụ nữ cũng vậy thôi. Theo mình, da phản ánh thói quen sinh hoạt của chính bản thân mỗi chúng ta. Có rất nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến da như ngủ muộn, nhìn màn hình điện thoại, máy tính quá nhiều, chế độ ăn uống không phù hợp, không sử dụng các biện pháp chống nắng, cấp ẩm… Đó là những nguyên nhân khách quan tác động xấu lên làn da bên cạnh quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Trước đây khi còn trẻ, mình cũng không để tâm đến thói quen sinh hoạt lắm nhưng sau tuổi 25, mình nhận thấy những dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức mình đã phải chấn chỉnh ngay những thói quen không tốt, thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin hơn, cho da "uống nước" đầy đủ hằng ngày… Mình nghĩ thói quen nào cũng có thể thay đổi được, quan trọng là việc mình sớm nhận thức được cái nào tốt, cái nào có hại cho sức khỏe nói chung cũng như làn da nói riêng.

Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều công nghệ làm đẹp tiên tiến: Trẻ hóa da bằng tế bào gốc; công nghệ lăn kim vi điểm… hỗ trợ rất hiệu quả trong việc chăm sóc da và nếu có điều kiện thì mình rất khuyến khích các chị em thực hiện. Tuy nhiên không thể có công nghệ nào chống lại được sự lão hóa tự nhiên của con người, chỉ có thể giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa và tất nhiên, chị em phải duy trì nó thường xuyên liên tục, kết hợp với thói quen sinh hoạt như mình nói ở trên để đạt được hiệu quả tốt nhất. Chăm da chưa bao giờ là đơn giản mà (cười).

Vâng, chân thành cảm ơn chị Mai Linh!

