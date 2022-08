Chuyên gia nói gì về thắc mắc ăn mì ăn liền gây nóng?

Truy tìm "thủ phạm" gây nóng trong mì ăn liền

Mì ăn liền là một loại thực phẩm thông dụng, tiện lợi và được nhiều người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một gói mì ăn liền hoàn chỉnh thường bao gồm: Vắt mì (với thành phần chính là bột lúa mì, màu vàng chiết xuất từ củ nghệ) và các gói gia vị đi kèm (được chế biến từ muối, đường, bột ngọt, tiêu, ớt, tỏi, hành lá, bắp ngô, bột tôm, dầu tinh luyện và trích ly tinh chất…). Một số loại mì cao cấp còn có thêm gói thịt hầm hoặc các nguyên liệu sấy như rau củ, tôm, thịt gà, thịt heo…

Xét về giá trị dinh dưỡng, trung bình, một gói mì ăn liền loại thông dụng (75g) chứa 40-50g chất bột đường; 10-13g chất béo và thường không ít hơn 6,8g chất đạm. Một gói mì như vậy cung cấp cho cơ thể 300-350 Kcal - tương đương 15-17% nhu cầu năng lượng mỗi ngày của người trưởng thành. So với các món ăn khác, mì ăn liền có lượng tinh bột tương đương với một bát miến ngan hoặc phở gà bình dân, nhỉnh hơn 10g so với bát phở bò, kém hơn 30g so với bánh bao nhân thịt, hơn 20g so với bánh mì.

Xét trên góc độ khoa học, nói tinh bột hay bột lúa mì là nguyên nhân gây nóng là chưa chính xác và thiếu căn cứ. Bởi theo PGS. TS. Nguyễn Xuân Ninh - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam - trong y học hiện đại, không có thực phẩm nào là nóng hay lạnh, do đó, khó có thể nói thực phẩm là nguyên nhân gây nóng trong. Còn đối với y học cổ truyền, thực phẩm có tính nhiệt không hẳn là nguyên nhân gây nóng vì cơ thể mỗi người lại có thể hàn (lạnh) và thể nhiệt (nóng) khác nhau, nên quan trọng nhất là cân bằng hàn - nhiệt với chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Có người lại cho rằng, dầu trong mì ăn liền nhiều nên gây ra tình trạng nóng trong. Nhưng theo phân tích của TS. BS. Trương Hồng Sơn - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam - lượng dầu trong mì tôm, chỉ tương đương lượng dầu trong 4 miếng đậu rán, nhỉnh hơn 1g so với bát phở gà bình dân. Nhưng hầu như không ai phàn nàn hay đổ tội ăn đậu rán hay phở gà gây nóng.

"Dầu (chất béo) cũng không phải nguyên gây nóng dù theo quan điểm Đông y hay Tây y. Có rất nhiều yếu tố của thói quen sinh hoạt khiến cơ thể bị thay đổi nội tiết, thay đổi vị giác, thay đổi quá trình tiêu hóa mà biểu hiện ra bên ngoài những dấu hiệu mà nhiều người coi đó là bị nóng", TS.BS Trương Hồng Sơn chia sẻ.

Vì sao nhiều người nổi mụn sau khi ăn mì ăn liền?

Lý giải thêm về tình trạng nhiều người cho biết cảm thấy nóng trong, nổi mụn… sau khi ăn mì ăn liền, các chuyên gia cho rằng, phần lớn là do các sai lầm trong cách ăn uống và lối sống. Nhiều người ăn mì ăn liền trong nhiều bữa liên tục mà không kết hợp thêm rau xanh, thịt, trứng hải sản (chế độ ăn uống không cân đối); đi kèm với đó là uống không đủ nước; không bổ sung thêm các loại hoa quả; sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá; uống nhiều nước có gas; thức khuya… Những sai lầm trên có thể làm rối loạn các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, tạo ra những chất gây ảnh hưởng đến cơ thể hoặc làm thay đổi hormone, gây nên những triệu chứng nóng, nổi mụn, khó chịu, mệt mỏi…

Bên cạnh đó, độ tuổi cũng là yếu tố tác động gây mụn. Đơn cử như học sinh, sinh viên, độ tuổi này có hormone giới tính, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Một số trường hợp da mặt phải thường xuyên tiếp xúc nhiều với mồ hôi, bụi bẩn cũng làm tăng nguy cơ hình thành mụn.

"Vì thế đừng vội vàng quy tội cho thực phẩm là nguyên nhân gây nóng và bó buộc khẩu vị của mình vì những lầm tưởng hay những tin đồn thiếu cơ sở", Tiến sĩ Sơn khẳng định.

Mì ăn liền không phải là nguyên nhân gây ra nóng như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vì lo sợ mì ăn liền gây nóng, nổi mụn, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên thực hiện chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và hợp lý cùng lối sống, chế độ sinh hoạt khoa học, điều độ. Đây được coi là chìa khóa để có một cơ thể khỏe mạnh.

Nhằm giúp mọi người có thể dễ dàng thực hiện dinh dưỡng đúng cách mỗi ngày, Bộ Y tế đã đưa ra công thức dinh dưỡng 4-5-1. Công thức này khi áp dụng với mì ăn liền, có thể hiểu đơn giản là:

- Bổ sung thêm chất đạm từ trứng, thịt, hải sản. Bạn nên linh hoạt thay đổi nguyên liệu khác nhau hàng ngày để ngon miệng, ví dụ mì xào lòng gà, mì nấu nghêu, mì cà ri… Ngoài đạm động vật, có thể kết hợp nấm và đậu để thêm đạm thực vật.

- Bổ sung rau củ để thêm vitamin, khoáng chất. Lưu ý, cung cấp đủ rau củ theo gợi ý của công thức 4-5-1: Tăng cường nhóm củ quả màu vàng, da cam, rau xanh thẫm, ví dụ: ớt chuông vàng, cà rốt, bí đỏ, rau cải xanh, cải thìa; thêm nhóm rau củ quả các màu khác (bắp cải, dưa leo, đậu que, cà tím).

- Nếu không có sẵn các loại thực phẩm khác, chỉ ăn mì đơn thuần, bạn có thể ăn thêm trái cây tráng miệng và bổ sung lại đa dạng các loại thực phẩm vào các bữa ăn khác trong ngày.

Do đó, nếu dùng mì ăn liền kết hợp thêm nhiều thực phẩm khác, bạn không lo lắng gây nóng cơ thể, mà còn giúp bữa ăn đổi vị, thực đơn thêm phong phú.