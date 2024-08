Chuyên gia giải đáp cách uống vitamin C đúng để tăng sức đề kháng, đẹp da

Trong các nhóm chất thiết yếu cho cơ thể, Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Vitamin C có thể được hấp thụ từ nhiều nguồn như thực phẩm, các loại rau củ quả tuy nhiên không phải ai cũng cung cấp đủ hàm lượng. Trong những trường hợp này, thực phẩm chức năng (TPCN) chứa vitamin C trở thành giải pháp hữu hiệu và tiện lợi.

Vì sao vitamin C lại được nhiều người ưa chuộng?

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu bổ sung vitamin C thông qua TPCN ngày càng trở nên phổ biến nhờ những ưu điểm nổi bật và sự tiện lợi khi có thể mang theo bất kỳ đâu. Điều này đặc biệt hữu ích với những người có lối sống bận rộn, chế độ dinh dưỡng thiếu hụt.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn sử dụng thêm vitamin C để ngăn ngừa thiếu chất.

Bên cạnh đó, các sản phẩm TPCN bắt buộc phải công khai hàm lượng vitamin C có trong sản phẩm. Với những người không quá đầu tư thời gian trong việc cân đối hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm sẽ dễ dàng kiểm soát cũng như cân đối theo nhu cầu cơ thể.

Mặc dù vitamin C lành tính và mang lại nhiều lợi ích nhưng để bổ sung dinh dưỡng hiệu quả, bạn cần phải hiểu rõ sản phẩm. Dưới đây là những hướng dẫn từ PGS.TS Phạm Thế Hải - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về cách sử dụng TPCN vitamin C phù hợp.

Uống đủ nước khi sử dụng vitamin C

"Uống thuốc, TPBVSK hay bất cứ một sản phẩm bổ sung nào nếu không bổ sung đúng cách hoặc không uống đủ lượng nước cần thiết có thể làm giảm tác dụng của chúng, thậm chí gây hại đến hệ tiêu hóa và bài tiết, như dạ dày và thận", PGS.TS Phạm Thế Hải lưu ý.

PGS.TS Phạm Thế Hải khi chia sẻ về những lưu ý khi bổ sung vitamin.

Ông chia sẻ thêm 60-70% trọng lượng cơ thể là nước. Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hấp thu và bài tiết. Theo đó, nước giúp hòa tan các thành phần dinh dưỡng từ TPBVSK, đồng thời đóng vai trò là môi trường để vận chuyển vi chất tới các tế bào.

Các sản phẩm giải phóng ngay như TPBVSK đều được thiết kế để được hòa tan hoàn toàn trong ít nhất 250ml nước (tương đương 1 cốc nước) uống cùng. Khi uống đủ nước với các TPBVSK giúp tạo ra nồng độ dưỡng chất cao nhất, từ đó tối đa khả năng hấp thu tại ruột non, giảm các kích ứng có thể có tại dạ dày và đường tiêu hóa. Đồng thời, cơ thể cũng dễ dàng bài tiết các thành phần chuyển hóa, tránh các vấn đề như táo bón, sỏi thận.

Cần chú ý đến hàm lượng vitamin C nạp vào cơ thể

Theo PGS.TS Phạm Thế Hải, dù vitamin C từ TPCN rất tốt nhưng việc bổ sung còn dựa trên thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người. Nếu phải bổ sung vitamin C trên 2.000 mg cần được tư vấn từ bác sĩ.

Ông Hải nhấn mạnh người dùng không nên lạm dụng nạp vitamin C quá 2.000 mg/ngày trong thời gian dài. Vitamin C dư thừa được bài tiết ra khỏi cơ thể dưới dạng oxalate qua nước tiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, oxalate có thể liên kết với các khoáng chất và tạo thành các tinh thể dẫn đến các vấn đề về thận.

"Việc bổ sung vitamin C trong mức từ 500 - 1.000mg vẫn nằm trong mức an toàn. Nhưng không nên lạm dụng, có thể uống từ 2-3 tháng sau đó dừng 1-2 tháng tiếp theo", ông Hải chia sẻ thêm.

Bổ sung vitamin C từ những thương hiệu uy tín

Khi tìm mua các sản phẩm bổ sung, TPBVSK, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu uy tín, xuất xứ rõ ràng. Một trong những nhãn hàng được quan tâm nhiều nhất hiện nay tại Việt Nam có thể kể đến DHC Nhật Bản với TPBVSK DHC Vitamin C Hard Capsule hoặc TPBVSK DHC Multivitamins.

TPBVSK DHC Vitamin C Hard Capsule và TPBVSK DHC Multivitamins.

Trong mỗi viên uống DHC Vitamin C Hard Capsule có hàm lượng vitamin C là 500mg. Theo nhà sản xuất, người tiêu dùng có thể sử dụng tối đa 2 viên/ngày. Tuy nhiên số lượng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người. Công dụng của sản phẩm là bổ sung vitamin C, hỗ trợ giảm thâm da và làm sáng da.

TPBVSK DHC Multi Vitamins chứa với 12 loại vitamin thiết yếu với cơ thể bao gồm vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin E, vitamin D,... Trong đó vitamin C chiếm hàm lượng 100mg/viên uống. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể.

Người tiêu dùng có thể dựa vào hàm lượng của từng thành phần, từ đó cân đối với chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Vitamin C Hard Capsule có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1761/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 4/6/2020.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Multi Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 111/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 14/1/2021.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

