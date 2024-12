Chương trình hỗ trợ chi phí điều trị tim mạch tại Vinmec

Chi phí - rào cản lớn trong điều trị tim mạch chuyên sâu

Theo thống kê của ngành y tế, chi phí điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp như nhồi máu cơ tim cấp, suy tim nặng hay các bệnh lý van tim có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt với các ca bệnh cần can thiệp chuyên sâu như thay van tim, đặt stent mạch vành hay phẫu thuật tim hở, chi phí điều trị thường vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Đối với các gia đình thu nhập thấp, vấn đề chi trả các chi phí cho việc xét nghiệm chuyên sâu hay phẫu thuật là một thách thức không nhỏ. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã phải lựa chọn giữa việc tiếp tục điều trị hoặc chấp nhận dừng lại vì không thể gánh vác nổi áp lực tài chính.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn gây áp lực tâm lý nặng nề lên gia đình, dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ tài chính hoặc các chương trình hỗ trợ chi phí điều trị là cần thiết.

Chương trình trợ giá điều trị của Vinmec: Hy vọng mới cho bệnh nhân tim mạch

Nhằm giúp các bệnh nhân tim mạch vượt qua rào cản tài chính, tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, Vinmec triển khai chính sách nhân 3 trợ giá phẫu thuật và can thiệp tim mạch. Chính sách này bao gồm thanh toán BHYT tối đa, chương trình trợ giá riêng của Vinmec và hỗ trợ đặc biệt cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự tận tâm từ đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu, Vinmec không chỉ cung cấp dịch vụ điều trị tim mạch chất lượng cao mà còn hỗ trợ chi phí để giảm bớt gánh nặng cho người bệnh.

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT: hiện nay, người bệnh đến với Vinmec được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của nhà nước. Cụ thể, Vinmec được thông tuyến bảo hiểm, người bệnh không cần giấy chuyển viện để được hưởng quyền lợi BHYT điều trị nội trú, can thiệp và phẫu thuật tại Vinmec, cũng như thanh toán được áp dụng đối với nhiều hạng mục: vật tư phẫu thuật, can thiệp (van tim, mạch máu nhân tạo, phổi nhân tạo, stent mạch vành, siêu âm trong lòng mạch,...), thuốc, xét nghiệm, thăm dò chức năng…

Đối với dịch vụ can thiệp tim mạch: Vinmec đưa ra chính sách trợ giá cho các dịch vụ can thiệp tim mạch nhằm giúp bệnh nhân tiếp cận các phương pháp điều trị với chi phí tốt hơn. Vinmec trợ giá 50% chi phí các dịch vụ đặt stent động mạch vành, đặt stent động mạch chủ, can thiệp mạch ngoại vi, thay van động mạch chủ qua da, can thiệp bệnh tim bẩm sinh và nhiều kỹ thuật can thiệp phức tạp khác.

Trợ giá 50% cho phẫu thuật tim mạch: đối với dịch vụ phẫu thuật tim mạch, Vinmec áp dụng chính sách trợ giá 50% chi phí cho phẫu thuật tim, bao gồm phẫu thuật sửa chữa bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật van tim, mạch vành, động mạch chủ, và nhiều phẫu thuật phức tạp khác.

Hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn: đặt người bệnh làm ưu tiên hàng đầu, Vinmec triển khai chương trình trợ giá 100% toàn bộ chi phí phẫu thuật bệnh lý tim mạch dành cho những bệnh nhân không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị. Điều này thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nhân văn trong y tế.

Những trái tim được cứu nhờ chương trình tài trợ toàn phần của Vinmec

Hiệu quả của chương trình đã được minh chứng qua nhiều ca điều trị thành công. Điển hình là trường hợp của bệnh nhân nữ 39 tuổi ở Nghệ An có tiền sử bệnh van tim do thấp tim dẫn đến suy tim nặng. Cách đây 5 năm, bệnh nhân đã từng phẫu thuật thay van hai lá sinh học, thay van động mạch chủ sinh học và sửa van ba lá tại một cơ sở y tế khác.

Gần đây, bệnh nhân gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài ngay cả khi đang nghỉ ngơi, kèm theo rung nhĩ xuất hiện sau mổ. Kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân cho thấy tình trạng cả hai van nhân tạo của bệnh nhân đã thoái hóa nặng, suy tim nhiều.

Người bệnh có chỉ định mổ lại để thay cả 2 van nhân tạo, khó khăn hơn lần mổ đầu đó là phải gỡ dính tim và mở rộng cuống tim. Nhận thấy tình trạng phức tạp của bệnh lý của bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn, Vinmec đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị. Nhờ đó, người bệnh đã được phẫu thuật thành công, đem lại một trái tim khỏe mạnh và hạnh phúc cho cả gia đình.

Chương trình trợ giá điều trị bệnh lý tim mạch của Vinmec đã mang lại những tác động thiết thực giúp thay đổi cuộc sống của nhiều bệnh nhân và gia đình.

Với việc tài trợ 100% chi phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tối đa các trường hợp cần can thiệp y tế, chương trình không chỉ thể hiện cam kết nâng cao chất lượng điều trị tim mạch tại Việt Nam mà còn là minh chứng cho sứ mệnh nhân văn trong y tế: mang đến cơ hội điều trị chất lượng cao cho mọi đối tượng trong xã hội.