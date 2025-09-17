Chủ quan với đau nửa đầu - nhiều người trẻ đối mặt biến chứng kéo dài

Tỷ lệ người trẻ mắc đau nửa đầu ngày càng tăng

Đau nửa đầu là một dạng rối loạn thần kinh phổ biến, đặc trưng bởi những cơn đau dữ dội một bên đầu. Bệnh có thể gặp ở mọi độ tuổi, song phổ biến nhất là nhóm người 20-45 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ mắc ở nữ giới cao gấp 2-3 lần so với nam giới, chủ yếu do ảnh hưởng của nội tiết tố.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới và Chiến dịch giảm gánh nặng chống lại chứng đau đầu, tỷ lệ mắc chứng đau nửa đầu ở các nước châu Á và Hoa kỳ là gần 12% dân số. Con số này cao tới 15-20% ở các nước châu Âu.

Điều đáng lo ngại là hiện nay, bệnh đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ, nhất là đối tượng sinh viên, người làm việc văn phòng thường xuyên phải chịu căng thẳng tâm lý và có thói quen sinh hoạt thiếu điều độ như: thức khuya, thiếu ngủ, bỏ bữa, thường xuyên tiêu thụ thực phẩm dễ kích thích như socola, đồ ăn nhanh, phô mai… Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nhiều người trẻ đến khám trong tình trạng đau nửa đầu (Ảnh: BVCC).

Đau nửa đầu không thể tự khỏi và lời khuyên từ bác sĩ

Khác với những cơn đau đầu thông thường, đau nửa đầu không thể tự khỏi hoặc chỉ điều trị với thuốc giảm đau. Nếu không được kiểm soát đúng cách, bệnh có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như ảnh hưởng đến học tập, công việc, gây rối loạn lo âu, trầm cảm từ đó suy giảm chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, bệnh có thể tiến triển thành đau đầu mạn tính với tần suất tăng lên từ vài lần/tháng thành đau gần như hằng ngày.

Khi các cơn đau kéo dài, xảy ra liên tục, người bệnh có nguy cơ lệ thuộc thuốc giảm đau nếu tự ý sử dụng thuốc không đúng liều hoặc quá thường xuyên. Do đó, cần hiểu đúng về bệnh để có cách điều trị đúng, tránh nguy cơ tái phát và nhờn thuốc.

Như trường hợp bệnh nhân N.H.A (nữ, 24 tuổi) là nhân viên ngân hàng, đến BVĐK Hồng Ngọc khám trong tình trạng đau nửa đầu dữ dội kéo dài 3 ngày, kèm theo buồn nôn, sợ ánh sáng và âm thanh. Qua khai thác được biết, bệnh nhân có tiền sử đau nửa đầu 2 năm nay nhưng nghĩ mình chỉ bị đau đầu do áp lực công việc nên tự điều trị bằng thuốc không kê đơn. Gần đây, tần suất cơn đau tăng lên đến 2-3 lần/tuần kèm rối loạn lo âu, mất ngủ.

Sau thăm khám và khai thác kỹ lưỡng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân A mắc đau nửa đầu có triệu chứng thần kinh báo trước. Phác đồ điều trị bao gồm dùng thuốc theo chỉ định, thay đổi lối sống kết hợp vật lý trị liệu.

Bệnh nhân được chỉ định thực hiện từ trường xuyên sọ, là phương pháp sử dụng xung điện từ dạng sóng ngắn để kích thích não bộ. Xung điện từ tác động lên tế bào thần kinh, thay đổi chức năng điện thần kinh, giúp “thiết lập lại não bộ cân bằng”, hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng đau nửa đầu. Sau 2 tháng theo dõi, tình trạng bệnh của chị A cải thiện rõ rệt.

Từ trường xuyên sọ - giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân đau nửa đầu (Ảnh: BVCC).

Theo BS.CKI Phạm Hồng Ngọc - Bác sĩ Nội thần kinh BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: “Đau nửa đầu là bệnh lý cần được quan tâm đúng mức. Nếu phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, lối sống thiếu lành mạnh… thì người bệnh có thể kiểm soát và dự phòng các cơn đau nửa đầu”.

Hiện nay, tùy theo nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của bệnh lý, có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả chứng đau nửa đầu. Với những trường hợp nhẹ, người bệnh sẽ được chỉ định sử dụng thuốc giảm đau thông thường hoặc thuốc đặc trị dành riêng cho cơn đau nửa đầu.

Trong các trường hợp đau kéo dài hoặc tái phát thường xuyên, bác sĩ có thể kê thêm thuốc dự phòng kết hợp với các biện pháp hỗ trợ như điều chỉnh lối sống: ngủ đủ giấc, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giảm căng thẳng và tránh các yếu tố khởi phát cơn đau.

Bên cạnh đó, liệu pháp nhận thức hành vi kết hợp vật lý trị liệu cũng mang lại hiệu quả tích cực cho nhiều bệnh nhân. Đối với những trường hợp đặc biệt, thiết bị hỗ trợ như máy kích thích thần kinh, điển hình là máy từ trường xuyên sọ có thể được cân nhắc để kiểm soát triệu chứng lâu dài.

Việc thăm khám kỹ lưỡng tại cơ sở y tế uy tín không chỉ giúp chẩn đoán đúng bệnh, mà còn loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm hơn như u màng não, u tuyến yên hoặc các bất thường cấu trúc trong não bộ - những yếu tố có thể gây ra triệu chứng đau đầu kéo dài nhưng thường bị bỏ sót.

Điều trị đau nửa đầu không chỉ dừng lại ở việc dùng thuốc. Đó là quá trình hiểu rõ bệnh, thay đổi lối sống và dự phòng các yếu tố nguy cơ. Nếu chủ động điều trị và phòng ngừa, bệnh có thể kiểm soát tốt.