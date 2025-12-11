Chi phí trồng răng Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Giải pháp trồng răng tối ưu và hạn chế đau nhức

Trồng răng Implant là phương pháp cắm trụ Implant làm bằng Titanium vào bên trong xương hàm để thay thế răng đã mất. Sau khi trụ tích hợp xương tốt, bác sĩ lắp khớp nối (abutment) và mão sứ lên trên, tạo thành một chiếc răng mới có hình dáng và chức năng giống răng thật.

Phương pháp cấy ghép Implant (Ảnh: Freepik).

Trong khi các phương pháp truyền thống còn nhiều hạn chế, cắm Implant lại đem đến hàng loạt ưu thế vượt trội như khôi phục khả năng ăn nhai tương tự như răng thật, ngăn chặn quá trình tiêu xương hàm, không xâm lấn răng bên cạnh với độ bền cao.

Vì vậy, câu hỏi trồng răng Implant giá bao nhiêu là mối quan tâm của nhiều khách hàng trước khi quyết định cấy ghép Implant.

Giá trồng răng implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, chi phí trồng răng Implant phụ thuộc vào trụ Implant khách hàng lựa chọn, tình trạng xương hàm và số lượng răng cần cấy ghép. Vì vậy, với mỗi khách hàng, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa với mức chi phí khác nhau.

Dưới đây là bảng giá các dòng trụ Implant phổ biến tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn.

Trồng răng Implant trụ lẻ: Hiện nay, trồng răng Implant trụ lẻ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn khoảng từ 18 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Chi phí này thường đã trọn gói gồm trụ Implant, Abutment và mão răng sứ.

Trồng răng Implant toàn hàm All-On-4: Với những khách hàng mất răng toàn hàm, mức giá All-on-4 là trọn gói gồm cả trụ Implant và hàm răng sứ cố định phía trên, dao động từ 152 triệu đồng đến 645 triệu đồng.

Chi phí trồng răng Implant sẽ thay đổi nếu cần thêm các thủ thuật hỗ trợ như ghép xương, nâng xoang… Chi phí cụ thể cho từng khách hàng chỉ được xác định chính xác sau khi bác sĩ khám lâm sàng, chụp phim, đánh giá xương hàm và tư vấn phác đồ điều trị chi tiết.

Trồng răng Implant có đau không?

Bên cạnh vấn đề chi phí, tâm lý sợ đau là rào cản lớn khiến nhiều người chần chừ việc trồng răng.

Trồng răng Implant có đau không còn phụ thuộc vào cơ địa, ngưỡng chịu đau và tình trạng răng miệng của từng người. Tuy nhiên, với kỹ thuật nha khoa hiện đại tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, đa số khách hàng gần như không cảm thấy đau, hoặc chỉ hơi ê, khó chịu nhẹ trong ngưỡng có thể chịu được.

Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn thực hiện cắm Implant (Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn).

Nhiều khách hàng trồng răng Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn cho biết cảm giác đau gần như không đáng kể, kể cả ở thời điểm gây tê. Đó là vì bệnh viện ứng dụng các công nghệ hỗ trợ tiên tiến, giúp kiểm soát tốt cơn đau, giảm sang chấn tâm lý và mang lại trải nghiệm êm ái, nhẹ nhàng trong suốt quá trình phẫu thuật.

Một số công nghệ, kỹ thuật hiện đang được áp dụng trong phẫu thuật Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn như:

Trồng răng Implant trong trạng thái tiền mê: Được đội ngũ bác sĩ thực hiện trong phòng phẫu thuật áp lực dương vô trùng, giúp khách hàng trải qua quá trình trồng răng Implant một cách thư giãn, nhẹ nhàng.

Robot định vị X-Guide: Công nghệ hỗ trợ bác sĩ trong việc xác định chính xác vị trí đặt trụ Implant, hướng cắm trụ và độ sâu cấy ghép. Nhờ đó, thao tác phẫu thuật trở nên nhanh gọn, hạn chế xâm lấn, giúp bệnh nhân ít đau và phục hồi thuận lợi hơn.

Hệ thống gây tê hiện đại như máy gây tê điện Smart II, Star Pen… giúp kiểm soát lượng thuốc tê tối ưu, đưa thuốc tê vào mô một cách êm ái, giảm cảm giác đau buốt so với cách gây tê truyền thống.

Ứng dụng công nghệ trong trồng răng Implant tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn).

Nhờ sự kết hợp giữa tay nghề bác sĩ và công nghệ hỗ trợ hiện đại, quá trình trồng răng Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn được đánh giá là nhẹ nhàng, ít đau và mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Chăm sóc sức khỏe răng miệng là một trong những khoản đầu tư sức khỏe cần được quan tâm, đừng để việc mất răng gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống cá nhân.

