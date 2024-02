Chế độ dinh dưỡng giúp tạo cơ bắp cho nam giới

Vitamin tổng hợp và vitamin nhóm B

Việc bổ sung đủ 13 loại vitamin thiết yếu với cơ thể bao gồm bốn loại là vitamin tan trong chất béo (FSV) như vitamin A, D, E và K; nhóm vitamin tan trong nước như vitamin C và nhóm vitamin B không chỉ tăng cường đề kháng mà còn có khả năng tăng hiệu suất khi tập thể thao.

Với nam giới muốn tăng cường cơ bắp và rèn luyện thể lực, việc bổ sung vitamin nhóm B là cần thiết để tăng năng lượng cho cơ thể, sửa chữa mô cơ và tham gia, dẫn truyền thần kinh.

DHC B-Mix là một trong những sản phẩm bổ sung vitamin B.

Theo trang cơ sở dữ liệu Pubmed, vitamin nhóm B có thể làm giảm mức tăng thể trọng và nồng độ lipid trong huyết tương một cách hiệu quả. Nhờ đó giúp cải thiện hoạt động của enzyme liên quan đến chuyển hóa năng lượng đồng thời giữ cho đôi chân săn chắc cũng như giảm tỷ lệ vòng eo và hông.

Sản phẩm bổ sung Multi Vitamins chứa 13 loại vitamin thiết yếu.

Bên cạnh chế độ ăn uống hằng ngày, việc bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) như viên uống DHC Multi Vitamins chứa 13 vitamin thiết yếu cho cơ thể và DHC B-mix tổng hợp 8 loại vitamin B hiện được nhiều người lựa chọn.

DHC Vitamin Bmix có chứa 8 loại vitamin B: Vitamin B1, B2, B6, B12, B3, B5, B9, B7 (Biotin) giúp tăng cường thể lực, duy trì sức khỏe với nam giới thường xuyên tập luyện thể thao.

Canxi

"Sức khỏe xương quan trọng đối với cả phụ nữ và nam giới chứ không chỉ riêng phụ nữ", PGS, TS Nicole Avena Trường Y Mount Sinai (Mỹ) cho biết. Thực tế, nam giới cũng có nguy cơ mắc phải các vấn đề liên quan đến xương, kể cả loãng xương. Việc bổ sung canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh cơ bắp, là yếu tố then chốt để tăng hiệu suất tập luyện.

Bên cạnh đó, canxi cũng giúp chuyển hóa carbohydrate và chất béo thành năng lượng, có thể góp phần cải thiện hiệu suất, giúp giảm mệt mỏi và trì hoãn cơn đau nhức cơ bắp.

Viên uống DHC Calcium + CBP.

Để ngăn ngừa các vấn đề về xương, nam giới có thể bổ sung canxi đều đặn mỗi ngày. Viên uống DHC Calcium + CBP với thành phần bột vỏ trứng và CBP, có thể giúp tăng cường hấp thụ canxi, duy trì sức khỏe xương và răng chắc khỏe.

Bên cạnh việc bổ sung chất xơ từ thực phẩm tự nhiên như rau củ quả đa dạng, những người bận rộn hoặc lười ăn rau có thể bổ sung chất xơ thông qua viên uống DHC Perfect Vegetable. Được chiết xuất từ 32 loại rau củ cao cấp và 1000 tỷ lợi khuẩn, sản phẩm hỗ trợ làm đẹp da, ngừa mụn, tăng cường tiêu hóa và cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Vitamin D3

Được mệnh danh là "vitamin ánh sáng", vitamin D3 làm tăng quá trình hấp thu canxi và phospho tại đường tiêu hóa. Vitamin D3 cùng hormone tuyến cận giáp Parahormon-PTH hỗ trợ kích thích chuyển hóa canxi và phospho, làm tăng quá trình lắng đọng canxi của xương. Vì vậy, lượng vitamin D3 đầy đủ là điều kiện thiết yếu để canxi và phospho được gắn trong mô xương.

Viên uống bổ sung vitamin D3 của DHC Nhật Bản.

Cơ thể có khả năng tự tổng hợp vitamin D dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên với nam giới có thói quen tập trong nhà, tại phòng gym có thể tham khảo TPBVSK DHC Vitamin D. Trong mỗi viên uống có chứa 25μg vitamin D3 (Cholecalciferol) hỗ trợ duy trì chắc xương, dẻo dai, tăng cường sức khỏe.

Vitamin K2

Vitamin K2 là một loại vitamin có tác dụng giúp liên kết canxi vào xương đồng thời tham gia vào quá trình phân hủy carbohydrate, giúp duy trì mức năng lượng cao trong các hoạt động thể thao. Trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI) có nhiều dẫn chứng về tầm quan trọng của vitamin K đối với các vận động viên nhờ khả năng hỗ trợ co cơ và điều chỉnh cân bằng chất lỏng, huyết áp và nhịp tim

Vitamin K2 có thể bổ sung qua các loại rau củ quả hoặc lòng đỏ trứng, các loại thịt và hạt trong khẩu phần ăn hằng ngày. Tuy nhiên, với những ai quá bận rộn để bổ sung đa dạng thực phẩm có thể tìm đến các TPBVSK có chứa vitamin K như DHC Vitamin K.

Viên uống DHC vitamin K chứa thành phần CPP (casein phosphopeptide) và vitamin D3 hỗ trợ hấp thụ canxi hiệu quả, góp phần cố định canxi một cách vững chắc và duy trì sức khỏe dẻo dai.

