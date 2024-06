Chiều 10/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà tại cư xá Bắc Hải (phường 15, quận 10) mà nơi này đang điều trị.

Cụ thể, vào lúc 0h30 cùng ngày, sau khi tiếp nhận 3 trường hợp (là 3 anh em) liên quan vụ cháy nêu trên, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai điều trị tích cực cho các bệnh nhân ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU).

Một trong 3 trường hợp nạn nhân phải nhập viện sau vụ cháy ở cư xá Bắc Hải (Ảnh: CTV).

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khoảng 23h45 ngày 9/6, ngôi nhà của họ bị hỏa hoạn ở tầng trệt, gia đình đang ngủ trên lầu không tự thoát được. Sau khi được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài, người nhà thấy 3 cháu bé thở mệt nên đưa đi nhập viện.

Trường hợp đầu tiên là bé gái tên V.N.P.V. (3 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng hơi đừ, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) 96%, không sang thương da. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bỏng đường thở, viêm phổi hít. Bé gái được thở oxy qua mặt nạ, dùng kháng sinh, hiện tại tỉnh.

Trường hợp thứ hai là một bé trai 5 tuổi tên V.A.K., nhập viện trong tình trạng môi hồng nhạt, chỉ số SpO2 còn 91-93%, nhiệt độ cơ thể 36,5 độ C, thở rít, khò khè và thở co kéo (40 lần/phút). Thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ phát hiện bé có bụi than vùng mũi, miệng, đỏ da vùng chi, mặt, dạ dày khi đặt sonde ra dịch lợn cợn lẫn ít máu đỏ tươi.

Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏng đường hô hấp (Ảnh: CTV).

Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng đường thở do hỏa hoạn, viêm phổi hít, bỏng da độ I diện tích dưới 5%. Ekip điều trị đã cho bé trai thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Hiện bệnh nhi tiếp tục thở máy, phổi đã thông khí đều 2 bên, da còn ít bóng nước ở một số vị trí.

Trường hợp còn lại là một bé trai tên V.Q.A. (10 tuổi) nhập viện có thở rít, khò khè, thở co kéo, chỉ số SpO2 còn 96%, đỏ toàn thân, có bụi than vùng mũi, miệng. Chẩn đoán lúc nhập viện của bé A. là bỏng đường thở do hỏa hoạn, viêm phổi hít, bỏng da độ I-II diện tích 5%.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng các phương pháp: Thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Hiện tại, cháu bé đang tiếp tục thở máy và được theo dõi sát.

Bác sĩ nội soi đường hô hấp cho các bệnh nhi (Ảnh: BS).

Trước đó như Dân trí đăng tải, khuya 9/6, khói lửa bùng lên tại căn nhà 2 tầng trên đường Bắc Hải, phường 15, quận 10 (thuộc cư xá Bắc Hải). Phát hiện vụ việc, một số người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm căn nhà.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 phối hợp cùng Đội chữa cháy Khu vực 1, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động 69 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Ít phút sau, lực lượng cứu hộ đã đưa được 5 người trong nhà ra ngoài, trong đó có 1 cháu bé 3 tháng tuổi.