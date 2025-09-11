Chất lượng từ Opella được chứng nhận bởi tiêu chuẩn GMP quốc tế

Từ đầu năm 2025, lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội và TPHCM đã ghi nhận hàng trăm vụ vi phạm liên quan đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trong đó phần lớn là thực phẩm chức năng và dược phẩm không rõ nguồn gốc. Thực trạng này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, đặc biệt trong khâu sản xuất. Trong bối cảnh đó, hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP) trở thành một cơ sở pháp lý quan trọng để xác lập niềm tin.

Chứng nhận GMP (Good Manufacturing Practice - Thực hành sản xuất tốt) là hệ thống nguyên tắc nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất và kiểm soát nhất quán về chất lượng, an toàn và minh bạch. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam, đồng thời là thước đo phản ánh năng lực vận hành ổn định cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp tại nhà máy.

Hiện tại, cả nước có hơn 476 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP-WHO. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đạt được các chứng nhận quốc tế vẫn còn hạn chế.

Opella - tập đoàn toàn cầu với nhiều thương hiệu chăm sóc sức khỏe đã hiện diện tại Việt Nam hơn 70 năm.

Opella thuộc số ít doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại Việt Nam đạt đồng thời ba chuẩn GMP: GMP-WHO của Tổ chức Y tế Thế giới, TGA-GMP từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc và MFDS-GMP từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc. Việc đạt được các chứng nhận này là minh chứng cho năng lực kiểm soát rủi ro toàn diện từ nguyên liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, kiểm nghiệm vi sinh đến phân phối và nhãn mác sản phẩm.

Trung tâm R&D duy nhất của Opella tại châu Á được đặt tại nhà máy, có vai trò nghiên cứu và phát triển công thức sản phẩm phù hợp cho nội địa và khu vực (Ảnh: Opella).

Nhà máy của Opella được đặt tại Khu Công nghệ cao TPHCM, với diện tích 72.000m² và công suất hơn 90 triệu hộp sản phẩm mỗi năm. Dây chuyền sản xuất tại đây được tự động hóa hoàn toàn, ứng dụng robot Omron và hệ thống giám sát bằng dữ liệu thời gian thực. Toàn bộ quá trình sản xuất được triển khai trong một hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) theo chuẩn quốc tế.

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) duy nhất của Opella tại châu Á và là một trong bốn trung tâm toàn cầu của tập đoàn cũng được đặt trong khuôn viên nhà máy. Sự đầu tư này khẳng định cam kết chiến lược của tập đoàn tại Việt Nam trong mạng lưới sản xuất và đổi mới toàn cầu.

Việt Nam sở hữu Trung tâm R&D duy nhất của Opella tại châu Á (Ảnh: Opella).

Nhờ đáp ứng đồng thời ba chuẩn GMP, nhà máy Opella không chỉ đảm nhiệm sản xuất và cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước, mà còn giữ vững vai trò xuất khẩu đến hơn 13 quốc gia, bao gồm Úc, Singapore, Hàn Quốc và Philippines… Một trong những thương hiệu tiêu biểu được sản xuất tại đây là Calcium Corbiere. Đây là dòng sản phẩm bổ sung canxi, đã nhiều lần được Bộ Y tế vinh danh là “Ngôi sao thuốc Việt” 3 năm qua.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình lưu trữ và phân phối, Opella đã xây dựng kho bảo quản tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Kho vận này được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và phòng cháy chữa cháy.

Việc đầu tư bài bản vào khâu hậu cần giúp duy trì chất lượng ổn định cho cả sản phẩm sản xuất nội địa lẫn hàng nhập khẩu, từ khâu bảo quản đến vận chuyển và phân phối. Theo đó, người tiêu dùng Việt Nam có thể an tâm tiếp cận các thương hiệu nhập khẩu nổi tiếng do Opella phân phối, như Pharmaton (vitamin tổng hợp) và Enterogermina (men vi sinh), vốn đã có mặt trên thị trường toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Quá trình sản xuất được triển khai trong một hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín (Ảnh: Opella).

Theo chia sẻ từ bà Valentina Belcheva, Tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, việc kiểm soát nghiêm ngặt từng khâu trong quy trình sản xuất là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của người tiêu dùng. Với nền tảng là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động với danh mục sản phẩm chuyên biệt lớn thứ 3 toàn cầu về Thuốc không kê đơn (OTC) và vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung (VMS), bà khẳng định Opella sẽ tiếp tục theo đuổi các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động.

“Với di sản lâu đời tại Việt Nam, mỗi sản phẩm của chúng tôi đều được nghiên cứu trên nền tảng khoa học vững chắc và đã nhận được sự tin tưởng của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Trân trọng niềm tin đó, chúng tôi sẽ không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với mỗi người dân. Hơn thế, chúng tôi mong muốn tiếp tục dẫn dắt những chuẩn mực mới cho ngành và củng cố niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào xu hướng tự chăm sóc sức khỏe một cách chủ động”, bà Valentina Belcheva nhấn mạnh.