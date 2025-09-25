Nhằm đồng hành cùng các cặp vợ chồng đang mong con, Báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Chăm sóc trước, trong và sau chu kỳ IVF - Đón con khỏe mạnh về nhà”.

Buổi tọa đàm sẽ mang đến cho quý độc giả những kiến thức dễ hiểu, thiết thực, đồng thời giải đáp trực tiếp các câu hỏi được gửi về liên quan đến việc chuẩn bị sức khỏe, dinh dưỡng và lối sống trước khi bắt đầu IVF, cách nhận biết và xử trí các triệu chứng trong quá trình điều trị, những lưu ý quan trọng sau khi chuyển phôi cũng như vai trò của tâm lý và đời sống vợ chồng đối với tỷ lệ thành công.

Các chuyên gia là khách mời của chương trình (Ảnh: Dân trí).

Tham gia chương trình là hai chuyên gia giàu kinh nghiệm:

- BS Nguyễn Bình Dương - Trưởng Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn, Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

- BSCKI Nguyễn Văn Hoàng - Bác sĩ lâm sàng Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn, Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 26/9, được phát sóng trực tiếp trên báo Dân trí và hệ sinh thái.

Thông qua tọa đàm, độc giả sẽ được lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu về dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt để nâng cao chất lượng trứng và niêm mạc, hiểu rõ đâu là triệu chứng bình thường, đâu là dấu hiệu cần thăm khám ngay, đồng thời tiếp cận số liệu khoa học về tỷ lệ thành công IVF tại Việt Nam và thế giới.

Những câu chuyện thực tế giàu cảm hứng cũng sẽ được chia sẻ, tiếp thêm niềm tin cho các cặp vợ chồng trên hành trình tìm con yêu.

Báo Dân trí trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi và đồng hành cùng chương trình.

Để giao lưu với các chuyên gia, mời quý vị độc giả đặt câu hỏi tại đây.