Chăm sóc giảm nhẹ: Hành trình xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư

Theo nhiều nghiên cứu, ở nước ta, có đến 70% bệnh nhân ung thư phát hiện bệnh khi ở giai đoạn nặng. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với những cơn đau kéo dài và nghiêm trọng. Khi bệnh tiến triển tới giai đoạn cuối, khoảng 90% bệnh nhân phải trải qua cảm giác đau đớn.

Đau không chỉ khiến người bệnh kiệt sức mà còn bào mòn tinh thần, dẫn tới suy sụp tâm lý, mất ý chí chiến đấu với bệnh tật. Vì vậy, kiểm soát cơn đau và chăm sóc tâm lý trở thành nhiệm vụ trọng tâm và cũng là mục tiêu cốt lõi của chăm sóc giảm nhẹ với bệnh nhân ung thư.

Chăm sóc giảm nhẹ: Nâng đỡ từ thể chất đến tinh thần

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chăm sóc giảm nhẹ là cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân đang mắc các bệnh lý mạn tính đe dọa tính mạng, điển hình là ung thư thông qua việc kiểm soát triệu chứng, dự phòng và điều trị đau cũng như hỗ trợ các vấn đề về tinh thần - tâm lý xã hội, bao gồm cả việc hỗ trợ người thân bệnh nhân.

Quy trình thực hiện chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư gồm nhiều bước, bao gồm: trị liệu tâm lý, điều trị nội khoa và đặc biệt là cải thiện triệu chứng, khả năng chịu đau cho người bệnh. Các bước được thực hiện song song để mang lại hiệu quả cao nhất với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và gia tăng niềm tin, nghị lực cho bệnh nhân vượt qua bệnh tật.

Chăm sóc giảm nhẹ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư (Ảnh: Shutterstock).

Chăm sóc giảm nhẹ cần được thực hiện sớm và xuyên suốt trong quá trình điều trị bệnh, thậm chí kéo dài đến khi người bệnh qua đời (thông qua hỗ trợ tinh thần cho gia đình). Bởi ngay từ khi nhận chẩn đoán mắc ung thư, bệnh nhân và người nhà đã phải chịu cú sốc lớn. Việc chăm sóc giảm nhẹ lúc này là cần thiết để giúp họ vực lại tinh thần, giảm lo âu, có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho quá trình điều trị kéo dài phía trước.

Nếu được chăm sóc giảm nhẹ từ giai đoạn sớm, người bệnh có cơ hội khỏi bệnh cao hơn, tuổi thọ được kéo dài hơn và rút ngắn thời gian lưu viện. Với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, vai trò của chăm sóc giảm nhẹ được đặt lên hàng đầu bởi lúc này việc điều trị khỏi là không thể, mục tiêu giảm đau trở thành quan trọng nhất để giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn và cũng giúp gia đình cảm thấy đỡ dằn vặt, thương xót khi chứng kiến những cơn đau của người thân mà không làm gì được.

Điện quang can thiệp - Giải pháp giảm đau mới cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Một trong những bước tiến đáng chú ý trong chăm sóc giảm nhẹ hiện nay là ứng dụng kỹ thuật điện quang can thiệp trong điều trị đau ung thư. Phương pháp này sử dụng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy chụp CT, máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, siêu âm… để xác định chính xác vị trí gây đau và can thiệp trực tiếp bằng thủ thuật ít xâm lấn.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trường khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: “Trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư, các kỹ thuật điện quang can thiệp là giải pháp đầy nhân văn giúp giảm nhẹ cơn đau cho người bệnh. Phương pháp này áp dụng được cho hầu hết tất cả các trường hợp, kể cả những bệnh nhân đã không còn đáp ứng với thuốc giảm đau.

Người bệnh thường cảm thấy đỡ đau ngay sau khi thực hiện thủ thuật. Khi cơn đau vơi đi, tinh thần người bệnh được vực dậy, giúp họ có động lực hơn để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và được sống trọn vẹn hơn trong quãng thời gian còn lại”.

Điều trị đau bằng điện quang can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống máy móc tân tiến (Ảnh: BVCC).

Như trường hợp của anh N.N.H (63 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Khối u di căn xương sườn, xương đùi, di căn gan và tuyến thượng thận 2 bên gây đau dữ dội vùng thành ngực trái. Bệnh nhân thường phải đưa tay ôm ngực khi nói chuyện hay thay đổi tư thế để cảm thấy đỡ đau. Cơn đau hành hạ hằng ngày khiến anh H kiệt quệ, mất ăn mất ngủ và gương mặt trở nên tiều tụy, u uất.

Sau thăm khám, bệnh nhân được chỉ định can thiệp điện quang bằng thủ thuật phong bế thần kinh liên sườn kết hợp điều trị tâm lý, tư tưởng trước - trong và sau quá trình điều trị. Sau khi thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp, cơn đau vơi hẳn, người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm tức thì. Những ngày sau đó, anh H ăn ngon miệng hơn, ngủ được nhiều hơn và quan trọng nhất - nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt người đàn ông từng gầy gò, kiệt quệ. Dù biết thời gian còn lại không dài, nhưng với anh và gia đình, từng ngày trôi qua đều đáng quý.

Bên cạnh tập trung vào việc điều trị đau, bệnh nhân cũng nhận được sự quan tâm, hỏi han, chia sẻ từ phía đội ngũ nhân viên y tế, để họ cảm thấy phấn chấn hơn và không cô đơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.