Chăm lo sức khỏe cha mẹ: Bạn đã thực sự hiểu?

Cha mẹ tuổi trung niên sẽ đối mặt với những nguy cơ gì?

Theo Ths. Bs Lê Thị Hải - Nguyên giám đốc trung tâm tư vấn dinh dưỡng Viện dinh dưỡng Quốc gia, tuổi trung niên bắt đầu từ tuổi 40-65 tuổi ở cả nam và nữ giới nói chung. Đây cũng là độ tuổi mà nhiều người đã có con lớn, nên vấn đề sức khỏe của họ cũng chính là mối quan tâm của con cái.

Ở độ tuổi này, có 3 vấn đề nổi bật tác động tới sức khỏe của cha mẹ. Một là, suy yếu hệ miễn dịch. Bởi càng lớn tuổi càng dễ mắc các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Hai là, rối loạn tiêu hóa do chức năng cơ học của hệ tiêu hóa bị suy giảm, khả năng tiêu hóa thức ăn kém dẫn tới việc hấp thụ các chất cũng kém đi. Ba là thiếu chất. Khi cơ thể người lớn mất cân bằng dinh dưỡng, giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ bệnh sẽ khiến họ kém ăn ngủ, hấp thụ không tốt

Bởi vậy, cha mẹ ở tuổi trung niên có khả năng đối diện nhiều bệnh lý. Trong đó, phổ biến là bệnh tim mạch (nổi bật là xơ vữa động mạch, thiểu năng mạch vành, cao huyết áp, tai biến mạch máu não…); bệnh cơ xương khớp (đau xương, khớp, thoái hóa khớp, cột sống, bệnh gout, đau yếu khi thời tiết thay đổi, loãng xương…); bệnh về chuyển hóa như đái tháo đường, mỡ máu…

Bên cạnh đó, các bệnh về đường hệ hô hấp, đường tiêu hóa, hệ tiết niệu - sinh dục, thần kinh… cũng luôn đe dọa đến chất lượng sống của họ.

Đặc biệt, bệnh lý nội tiết có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý, nhất là với nữ giới. Các bà, các mẹ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, cơ thể khó chịu, dễ bốc hỏa, hay quên, rối loạn kinh nguyệt…

Ngoài nguyên nhân khách quan do quy luật lão hóa, thì yếu tố môi trường, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt không hợp lý như uống nhiều rượu, bia, hút thuốc lá, ít vận động, stress... làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Những điều cần lưu ý để giúp cha mẹ bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng là một trong 3 vấn đề nổi bật đối với người trung niên. Bởi vậy, mục tiêu dinh dưỡng của những người ở tuổi này là làm chậm quá trình lão hóa, duy trì khối xương, cơ, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xây dựng chế độ dinh dưỡng càng sớm ở giai đoạn này có thể giảm thiểu hơn nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, kể cả ung thư.

Những người ở lứa tuổi trung niên cần được cung cấp đủ lượng và cân đối các chất dinh dưỡng qua các nhóm thực phẩm chứa protein, lipid, glucose, rau, trái cây, sữa... Dinh dưỡng thiếu protein lâu dài sẽ làm giảm khối lượng cơ, giảm chức năng miễn dịch, suy dinh dưỡng, chậm lành vết thương...

Cần bổ sung dinh dưỡng giàu canxi bởi đây là chất khoáng tham gia vào cấu tạo xương, răng của cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong các chức năng cơ bản khác như hoạt động thần kinh, mạch máu, co cơ cũng như các phản ứng sinh hóa khác. Đồng thời, người lớn tuổi cũng cần quan tâm đến những thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần.

Lối sống khoa học, tinh thần vui vẻ… giúp người lớn tuổi an yên bên con cháu (Ảnh: Doppelherz).

Ngoài ra, những thực phẩm bổ sung sức khỏe an toàn cũng là một lựa chọn để người trung niên cân nhắc trong trường hợp việc bổ sung dinh dưỡng từ ăn uống không đảm bảo đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể.

Nhân dịp Tết 2023, thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Doppelherz nổi tiếng đến từ Đức đã ra mắt bộ quà tết dành tặng cha mẹ tuổi trung niên với việc chú trọng đến cả 2 yếu tố: "Hạnh phúc và sức khỏe".

Trong đó, có bộ sản phẩm tập trung hỗ trợ những người tuổi trung niên chậm quá trình lão hóa nhờ cân bằng nội tiết tố (đối với nữ) hoặc tăng cường sinh lực (đối với nam), đồng thời phòng ngừa nguy cơ loãng xương, hỗ trợ khớp xương chắc khỏe, linh hoạt.

Doppelherz là thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại Đức về vitamin và khoáng chất trong nhiều năm liên tục (Theo Nielsen market track) được tín nhiệm bởi sự an toàn và hiệu quả trong từng sản phẩm.

Từ tháng 12/2022, thương hiệu thực phẩm bổ sung Doppelherz đến từ Đức và được nhập khẩu chính hãng bởi Công ty Cổ phần Mastertran, ra mắt những sản phẩm hộp quà ý nghĩa dành tặng cho cha mẹ và người thân nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

