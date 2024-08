CEO DHC Nhật Bản: "Chúng tôi hướng đến kỷ nguyên khỏe mạnh và hạnh phúc"

Ngày nay, việc quan tâm đến sức khỏe không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Tại Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với tuổi thọ cao và hệ thống y tế hiện đại, việc sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Một nhà máy DHC tại Nhật Bản.

Người Nhật và thói quen sử dụng thực phẩm chức năng

Theo một khảo sát gần đây của Viện nghiên cứu Yano, người Nhật trung bình sử dụng từ 2-3 loại TPCN mỗi ngày. Các loại TPCN phổ biến nhất bao gồm vi khuẩn axit lactic, vitamin C, multivitamin, khoáng chất và lutein. Đối với nam giới, kẽm và protein là hai thành phần được ưa chuộng.

Bảng khảo sát top 15 thành phần, TPCN đang được sử dụng tại Nhật Bản năm 2023 (Ảnh: Yano).

Khi phân tích về xu hướng mua TPCN của người Nhật trên các trang mua sắm và hiệu thuốc, Viện nghiên cứu Yano đưa ra kết luận: đối với nam giới, mục tiêu là duy trì và cải thiện sức khỏe tổng thể, đặc biệt là phục hồi sau những ngày làm việc căng thẳng. Trong khi đó, phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm TPCN hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho da. Điều đáng chú ý là cả nam và nữ đều rất quan tâm đến giá cả, thành phần sản phẩm cho thấy nhu cầu về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cân bằng giữa chi phí và chức năng.

Ngoài ra, người Nhật có ý thức cao về việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc sử dụng TPCN được xem như một phần của lối sống lành mạnh, giúp bổ sung những dưỡng chất cần thiết mà chế độ ăn hàng ngày không cung cấp đủ.

Một lý do quan trọng khác khiến người Nhật tin tưởng vào TPCN là do chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều quy định về sản xuất, nhập khẩu và phân phối TPCN, đảm bảo rằng các sản phẩm trên thị trường đều đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

DHC cung cấp sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý

Vào những năm 1980, khi khái niệm mỹ phẩm thiên nhiên còn khá mới mẻ, DHC đã tiên phong trong việc tạo ra các sản phẩm làm đẹp kết hợp giữa hiệu quả và sự dịu nhẹ cho làn da. Đến năm 1995, công ty mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm chức năng, với mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý để ai cũng có thể mua được.

Một trong những showroom của DHC tại Nhật Bản.

DHC hiện có hơn 16,04 triệu khách hàng ở nhiều thế hệ, độ tuổi và phong cách sống khác nhau. Thương hiệu đang cung cấp 462 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (gồm cả thực phẩm bổ sung dành cho thú cưng).

Điều này đặt nền móng cho mục tiêu "mở ra kỷ nguyên 100 tuổi sống khỏe và hạnh phúc" mà những người đứng đầu thương hiệu DHC khao khát thực hiện và lan tỏa tới khách hàng.

"Chúng tôi hướng đến một kỷ nguyên khỏe mạnh và hạnh phúc, nơi mọi người đều có cơ hội tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cuộc sống của mỗi người cần được bắt nguồn từ cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn sức khỏe bên trong. Vì vậy, mỗi sản phẩm của DHC được tạo ra bằng niềm đam mê, sự tận tâm để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho tất cả mọi người" - CEO DHC chia sẻ.

Ông Shigeo Takaya - Chủ tịch và CEO của DHC tại Nhật Bản.

Để chứng minh mục tiêu đó, DHC đã thiết lập tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và nghiêm cấm các thành phần từ những nguồn chưa được xác minh về độ an toàn. Các sản phẩm của DHC được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP ( Nhà máy sản xuất an toàn) do Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA) cấp chứng nhận

Theo DHC, đơn vị hiện có 43 chuyên viên có trình độ y khoa, chia thành 4 bộ phận: đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng cấp cao và những chuyên gia có kinh nghiệm lâm sàng, hỗ trợ về sản phẩm.

DHC hiện được phân phối tại Việt Nam. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua trên các sàn thương mại điện tử của hãng để lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Bổ sung TPCN là một trong những chìa khóa giúp con người nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên TPCN sẽ không thể thay thế cho một lối sống lành mạnh, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Người tiêu dùng cần sử dụng TPCN hợp lý và khoa học.

