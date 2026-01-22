Cấy ghép Implant: Cảnh giác chi phí "ngầm" gấp đôi giá niêm yết

Ma trận trọn gói giá rẻ

Trên thị trường hiện nay, không khó để bắt gặp những quảng cáo như Implant trọn gói 5 triệu, 7 triệu đồng/răng. Tuy nhiên, khi đến thăm khám, nhiều bệnh nhân mới phát hiện con số này chỉ là giá của một phần nhỏ trong toàn bộ quy trình cấy ghép.

Thực tế, một chiếc răng Implant hoàn chỉnh không chỉ gồm trụ cấy vào xương hàm mà còn bắt buộc phải có khớp nối trung gian và mão răng sứ phía trên. Ở nhiều cơ sở, các chi phí cho những phần này không được công bố rõ ràng ngay từ đầu, mà chỉ được thông báo dần sau khi bệnh nhân đã đồng ý cấy trụ.

Sau khi bệnh nhân đồng ý cấy trụ, các khoản chi phí còn lại mới dần được hé lộ. Khớp nối Abutment thường dao động 3-5 triệu đồng, mão răng sứ 4-8 triệu đồng. Như vậy, chỉ riêng phần phục hình bắt buộc này đã khiến chi phí tăng gấp nhiều lần so với mức giá quảng cáo ban đầu.

Trước khi cấy trụ, bệnh nhân bắt buộc phải chụp CT Cone Beam (800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng) để đánh giá mật độ xương. Với những trường hợp mất răng lâu năm, xương hàm không còn đủ điều kiện lý tưởng, bác sĩ buộc phải chỉ định thêm các thủ thuật hỗ trợ như ghép xương hoặc nâng xoang. Riêng vùng hàm trên, nhiều trường hợp cần nâng xoang với chi phí 10-15 triệu đồng.

Một số cơ sở còn tính riêng phần mềm mô phỏng phẫu thuật, máng hướng dẫn, thuốc tê, chỉ khâu… Khi cộng dồn, một ca Implant được quảng cáo trọn gói 5 triệu có thể lên tới 15-25 triệu đồng, tạo ra khoảng cách rất lớn giữa kỳ vọng và thực tế.

Một chiếc răng Implant hoàn chỉnh có cấu tạo gồm trụ, răng sứ và Abutment (Ảnh: Nha khoa Đông Nam).

Chiêu bài đội giá quen thuộc từ công nghệ độc quyền

Song song với việc tách nhỏ chi phí, nhiều phòng khám còn dùng chiêu công nghệ độc quyền để biện minh cho mức giá cao. Implant 4.0, công nghệ, lành thương siêu tốc, robot phẫu thuật - là những cụm từ hoa mỹ được tung ra để tạo ấn tượng về sự khác biệt.

BS.Nguyễn Thanh Long nhận định: "Công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thay thế được kỹ năng của bác sĩ. Một trụ Implant muốn tồn tại 20 năm cần được đặt đúng vị trí, đúng độ nghiêng và chịu lực tải phù hợp ngay từ đầu".

BS Long chia sẻ về công nghệ Implant (Ảnh: Nha khoa Đông Nam).

Nhiều người lầm tưởng rằng chi phí sẽ kết thúc sau khi hoàn tất cấy ghép. Tuy nhiên, theo bác sĩ Long, chi phí duy trì lâu dài có thể lên tới 15-21 triệu đồng, bao gồm tái khám định kỳ, vệ sinh chuyên sâu và thay mão sứ sau 10-15 năm sử dụng.

Tại Nha khoa Đông Nam, với chính sách đồng hành trọn đời, đơn vị cam kết miễn phí chi phí thăm khám và chụp phim kiểm tra định kỳ cho bệnh nhân cấy Implant. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng tiết kiệm được hàng chục triệu đồng về lâu dài, đồng thời xóa bỏ rào cản tâm lý ngại đi khám vì sợ tốn tiền.

"Đa số bệnh nhân bất ngờ khi biết tổng chi phí thực tế. Nhiều người bỏ qua bảo dưỡng để tiết kiệm nhưng sau đó phải trả giá đắt hơn nhiều lần", BS Long chia sẻ.

Sự đồng hành dài hạn là yếu tố quyết định thành công

BS Long nhấn mạnh: "Việc cấy Implant không chỉ là hoàn thành một ca trong thời gian bảo hành, mà là sự đồng hành lâu dài cùng bệnh nhân. Nếu không có chế độ bảo hành và chăm sóc rõ ràng, bệnh nhân sẽ vô cùng lo lắng".

Sự đồng hành dài hạn là yếu tố dài hạn giúp tăng tuổi thọ Implant (Ảnh: Nha khoa Đông Nam).

Từ thực tế đó, một số cơ sở như Nha khoa Đông Nam đã xây dựng mô hình “trọn gói thực sự” - mức giá duy nhất bao gồm toàn bộ chi phí từ thăm khám, chụp phim, phẫu thuật, phục hình đến theo dõi dài hạn, không phát sinh.

Điểm khác biệt là hệ thống phần mềm theo dõi chủ động, việc lưu trữ hồ sơ điện tử sẽ giúp theo dõi tình trạng định kỳ của từng ca cấy ghép qua từng năm. Mô hình này cũng giúp người bệnh kiểm soát chi phí từ đầu và là yếu tố giúp nhiều ca cấy ghép tại Đông Nam duy trì ổn định sau hơn 20 năm sử dụng.

