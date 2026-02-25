Cấp cứu kịp thời bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần

Đội ngũ y, bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân (62 tuổi, trú tại phường Hương Trà, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, tổn thương phức tạp vùng cổ.

Theo người nhà, trước khi nhập viện khoảng 30 phút, bệnh nhân tự gây tổn thương cho bản thân. Người bệnh có tiền sử mắc rối loạn tâm thần nhưng chưa từng được thăm khám và điều trị.

Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm cấp cứu và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân có nhiều vết thương vùng cổ, nguy cơ ảnh hưởng đến các mạch máu quan trọng.

Ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương xử trí, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi tổn thương. Sau hơn 90 phút can thiệp, tình trạng bệnh nhân dần ổn định.

Đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện.