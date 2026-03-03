Cánh mày râu than trời vì giảm phong độ sau Tết, chuyên gia mách nước

Tết qua đi, một số nam giới nhận thấy phong độ không còn ổn định như trước kỳ nghỉ. Theo chuyên gia, tình trạng này thường không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất mà là kết quả của nhiều yếu tố tích lũy trong kỳ nghỉ dài.

Đáng chú ý, áp lực phải nhanh chóng lấy lại phong độ có thể tạo thêm gánh nặng tinh thần. Khi tâm lý căng thẳng hoặc lo lắng kéo dài, hiệu suất sinh lý cũng có thể bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, không ít người tìm đến các sản phẩm hỗ trợ với mong muốn cải thiện nhanh chóng. Đây có thể là lựa chọn tiềm ẩn rủi ro nếu chưa đánh giá đúng tình trạng sức khỏe.