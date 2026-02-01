Cảnh báo gia tăng bệnh lý là "kẻ thù" của nhân viên văn phòng, lái xe

Ngày 1/2, tại Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) diễn ra chương trình tập huấn chuyên đề “Cập nhật xu hướng ứng dụng phẫu thuật nội soi cột sống trên lâm sàng”.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài quân đội, nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý cột sống.

Điểm nhấn của chương trình là học viên được thực hành mổ nội soi trên mô hình xương nhân tạo - công cụ đào tạo chuẩn trong phẫu thuật chỉnh hình, cho phép làm quen các thao tác trong môi trường an toàn trước khi tiếp cận bệnh nhân thực tế.

Buổi tập huấn “Cập nhật xu hướng ứng dụng phẫu thuật nội soi cột sống trên lâm sàng” (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngoài ra, học viên được trải nghiệm sinh động bằng việc theo dõi một ca phẫu thuật nội soi cột sống được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến màn hình lớn của hội trường.

Bệnh lý ngày càng phổ biến, gia tăng vì lối sống hiện đại

Theo Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, các bệnh lý cột sống như thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, không chỉ ở người cao tuổi mà còn xuất hiện nhiều ở nhóm người trẻ, đặc biệt là nhân viên văn phòng, lái xe đường dài và những người thừa cân, ít vận động.

Sự gia tăng này gắn liền với lối sống hiện đại, tư thế sinh hoạt chưa phù hợp và áp lực kéo dài lên cột sống. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra cho ngành y tế là không chỉ điều trị hiệu quả, mà còn phải giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm đau và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo bác sĩ Mừng, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu hướng điều trị hiện đại trên thế giới. Khác với mổ mở truyền thống, các kỹ thuật này cho phép phẫu thuật viên tiếp cận chính xác vùng tổn thương, hạn chế tối đa tổn thương cơ và mô mềm.

Từ đó, giúp người bệnh ít đau sau mổ, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện.

Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Với ý nghĩa đó, hội nghị tập huấn lần này có giá trị rất thiết thực, giúp các bác sĩ cập nhật kiến thức một cách hệ thống về phẫu thuật nội soi cột sống, từ kỹ thuật nội soi 1-2 cổng cho đến các phương pháp kết hợp giải ép và hàn xương, vai trò của chăm sóc chu phẫu và phục hồi chức năng sớm.

"Phẫu thuật nội soi cột sống là một trong những định hướng quan trọng của Bệnh viện Quân y 175 trong thời gian tới. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư cho đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng đội ngũ chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng điều trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Chúng tôi tin rằng, với việc ứng dụng đúng kỹ thuật và đào tạo bài bản, phẫu thuật nội soi cột sống sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cột sống cho người dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", TS.BS Phan Đình Mừng khẳng định.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Cách phòng ngừa bệnh lý cột sống

Bên cạnh việc điều trị, các chuyên gia cho rằng, nhiều bệnh lý cột sống có thể được phòng ngừa hiệu quả nếu chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày. Việc ngồi đúng tư thế, giữ lưng thẳng, màn hình ngang tầm mắt và thay đổi tư thế mỗi 30-45 phút giúp giảm tải cho cột sống và hệ cơ nâng đỡ.

Bên cạnh đó, duy trì vận động thường xuyên với các bài tập tăng cường cơ lưng, cơ bụng và cơ lõi đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cột sống và phòng ngừa đau lưng. Khi tham gia thể thao, cần khởi động kỹ, tập đúng kỹ thuật và tránh gắng sức quá mức.

Ngoài ra, nên hạn chế mang vác nặng sai tư thế, tránh cúi gập người đột ngột; duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát cân nặng và bổ sung đầy đủ vi chất cần thiết cho xương khớp.