Giám đốc BV Từ Dũ: 36 năm mổ nội soi phụ khoa nhưng vẫn “chưa ra biển lớn”

Đào tạo phẫu thuật nội soi phụ khoa chuẩn châu Âu tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo và chương trình đào tạo phẫu thuật nội soi phụ khoa quốc tế, do Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) hợp tác với Hội Nội soi Phụ khoa châu Âu (ESGE) tổ chức các ngày 15-17/1, BSCKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện cho biết, điểm nhấn của chương trình lần này là sự đồng hành chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên gia hàng đầu châu Âu với các cơ sở y tế trong nước.

Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: Hoàng Lê).

Thay vì tiếp cận đào tạo theo cách truyền thống tập trung vào một vài cá nhân, chương trình được thiết kế theo mô hình đào tạo toàn diện cho cả ê-kíp, bảo đảm tính đồng bộ trong chuyên môn, quy trình thực hành.

Trên nền tảng đó, các bác sĩ Việt có thể điều chỉnh, nâng cao kỹ năng, từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến theo chuẩn châu Âu, hướng tới sự công nhận rộng rãi của cộng đồng y khoa quốc tế.

Đây cũng lần đầu tiên một cơ sở y tế tại Việt Nam triển khai mô hình đào tạo phẫu thuật nội soi phụ khoa theo chuẩn châu Âu, với cấu trúc đầy đủ, đồng bộ và được một tổ chức quốc tế đứng ra công nhận.

Tính trên bình diện châu Á, mới có một số ít trung tâm của vài quốc gia (như Thái Lan, Indonesia, Philippines…) đủ điều kiện tổ chức chương trình đào tạo tương tự.

Nỗ lực vượt khỏi “ao làng” để được quốc tế công nhận

Theo bác sĩ Hải, Bệnh viện Từ Dũ đã triển khai kỹ thuật nội soi phụ khoa từ năm 1990 và cũng đã có trung tâm đào tạo, với nhiều sự phát triển về chuyên môn. Cách đây 2 năm, khi nhận được thư mời tham gia một khóa đào tạo nội soi ở nước ngoài, bản thân ông có nhiều trăn trở.

Với hơn 30 năm làm chuyên môn, việc phải quay lại học nội soi cơ bản là điều không dễ chấp nhận. Tuy nhiên, người đứng đầu Bệnh viện Từ Dũ quyết định cử hai phẫu thuật viên giỏi tham gia khóa học, bởi ông nhận ra yêu cầu rất cấp thiết phải chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các y bác sĩ thực hành mô phỏng phẫu thuật nội soi phụ khoa tại chương trình đào tạo (Ảnh: Hoàng Lê).

Thực tế cho thấy, dù Từ Dũ hay các cơ sở y tế Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó nhưng trên bản đồ y học thế giới, nhiều lĩnh vực vẫn chưa được ghi nhận đúng mức, do chủ yếu còn mang tính tự công bố mà thiếu các chứng nhận quốc tế, hay nói nôm na chỉ đang ở “ao làng”.

Việc được đào tạo theo chuẩn quốc tế và được cấp chứng chỉ là “tấm vé” để các bác sĩ trong nước báo cáo, trao đổi học thuật với thế giới, được thừa nhận năng lực chuyên môn một cách chính thống.

Lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ hy vọng, chương trình nêu trên không chỉ dừng lại ở TPHCM mà còn mở rộng ra các địa phương phía Nam cùng cả nước, và từng bước vươn ra khu vực.

Từ đó, tiến tới xây dựng đơn vị trở thành trung tâm đào tạo phẫu thuật chuẩn quốc tế, phục vụ tốt hơn cho người bệnh trong nước và hội nhập sâu rộng với y học thế giới.

Chương trình đào tạo toàn diện cho cả ê-kíp, bảo đảm tính đồng bộ trong chuyên môn, quy trình thực hành (Ảnh: Hoàng Lê).

Đại diện ESGE cho biết, các chương trình đào tạo của Hội đã được xây dựng từ rất sớm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các ủy ban đào tạo, chương trình đã được áp dụng hệ thống đánh giá theo chuẩn chung của châu Âu và từng bước được quốc tế công nhận.

Những năm gần đây, ESGE đã tích hợp thêm các nội dung mới như phẫu thuật robot, mô phỏng nâng cao và đánh giá dựa trên trí tuệ nhân tạo vào các chương trình đào tạo. Những đổi mới này nhằm bảo đảm không chỉ theo kịp, mà còn đón đầu xu hướng phát triển của y học hiện đại.