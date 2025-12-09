Cảnh báo 2 bệnh lý dễ nhầm lẫn gây hệ quả khó lường khi TPHCM trở lạnh

Theo BS.CKI Trần Ngọc Mạnh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), nhiều người cho rằng những cơn hắt hơi, nghẹt mũi là dấu hiệu của bệnh cảm lạnh thông thường. Nhưng nếu tình trạng này lặp lại mỗi ngày hoặc kéo dài dai dẳng, rất có thể bạn đã mắc phải căn bệnh viêm mũi dị ứng, đặc biệt là dị ứng thời tiết, một bệnh lý đang ảnh hưởng đến khoảng 32% dân số.

Hai căn bệnh nhầm lẫn dễ gặp, hệ quả khó lường

Bác sĩ Mạnh cho biết, về biểu hiện, cảm lạnh và viêm mũi dị ứng có nhiều điểm tương đồng như nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi. Điều này khiến người bệnh thường chủ quan, tự điều trị tại nhà hoặc nhầm lẫn giữa hai bệnh lý. Tuy nhiên, hai tình trạng này hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân và cách điều trị.

Cảm lạnh là bệnh nhiễm virus. Người bệnh thường có các triệu chứng như chảy nước mũi, đau nhức cơ thể, ho, mệt mỏi và đôi khi kèm sốt nhẹ. Bệnh dễ xuất hiện khi sức đề kháng suy giảm, thời tiết thay đổi hoặc tiếp xúc với người đang mắc cảm. Thông thường, cảm lạnh có thể tự khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách.

Đường phố TPHCM trở lạnh những ngày gần đây. Bác sĩ khuyến cáo nên giữ ấm để nâng cao sức đề kháng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngược lại, viêm mũi dị ứng không do virus gây ra mà là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch trước những yếu tố kích thích trong môi trường.

Các tác nhân thường gặp của tình trạng này bao gồm phấn hoa, bụi mịn, nấm mốc, lông chó mèo, vảy da thú cưng hoặc thậm chí là mùi hương nồng của nước hoa, chất tẩy rửa. Khi tiếp xúc với dị nguyên, cơ thể sẽ giải phóng các chất gây viêm, tạo nên loạt triệu chứng khó chịu ở đường hô hấp trên.

Không giống cảm lạnh thường chỉ kéo dài vài ngày, viêm mũi dị ứng có tính chất mạn tính hoặc tái phát nhiều đợt. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như: nghẹt mũi, chảy nước mũi hoặc hắt hơi liên tục; mắt đỏ, ngứa hoặc chảy nước mắt; ngứa mũi, ngứa họng, thậm chí ngứa tai; khó thở, thở khò khè, nhất là vào buổi sáng hoặc ban đêm.

Những biểu hiện này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày, khiến người bệnh ngủ không ngon giấc, giảm tập trung khi làm việc hoặc học tập, suy giảm chất lượng cuộc sống. Ở trẻ nhỏ, viêm mũi dị ứng kéo dài có thể dẫn đến viêm xoang, viêm tai giữa hoặc khò khè kéo dài.

Thời tiết lạnh “kích hoạt” viêm mũi dị ứng

Theo bác sĩ Trần Ngọc Mạnh, thời tiết trở lạnh tại TPHCM trong những ngày gần đây có thể là yếu tố khởi phát hoặc tăng nặng các triệu chứng viêm mũi dị ứng. Không khí lạnh làm niêm mạc mũi nhạy cảm hơn, đồng thời khiến các dị nguyên trong môi trường như bụi mịn, phấn hoa hoặc nấm mốc dễ phát tán.

Bên cạnh đó, việc đóng kín cửa khi trời lạnh làm không gian thiếu thông thoáng, khiến bụi và nấm mốc tích tụ nhiều hơn. Điều này dẫn đến việc người bệnh tiếp xúc dị nguyên với tần suất cao hơn, làm triệu chứng trở nên trầm trọng.

Viêm mũi dị ứng là bệnh lý phổ biến và hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Bác sĩ Mạnh khuyên người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với tác nhân kích ứng đã biết, vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, giữ nhà cửa thông thoáng cũng như làm sạch bụi và nấm mốc định kỳ, mang khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi làm việc trong môi trường nhiều bụi, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, tránh tự ý dùng thuốc kéo dài.

Nếu triệu chứng nghẹt mũi, hắt hơi kéo dài nhiều ngày dù đã thử các biện pháp tại nhà, người bệnh nên thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác. Việc điều trị muộn hoặc không đúng cách có thể khiến bệnh tiến triển thành viêm mũi dị ứng mạn tính hoặc phát sinh các biến chứng hô hấp nguy hiểm khác.

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

"Thời gian gần đây, số người bệnh đến bệnh viện chúng tôi khám vì nghẹt mũi kéo dài tăng đáng kể, trong đó phần lớn được chẩn đoán viêm mũi dị ứng.

Bệnh viện Nam Sài Gòn trang bị hệ thống chẩn đoán hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, người bệnh có thể an tâm vì sẽ được kiểm tra, điều trị nhanh chóng, an toàn và hiệu quả", bác sĩ Trần Ngọc Mạnh nói.