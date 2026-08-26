Khoảng 3 năm trước, nam bệnh nhân 52 tuổi bắt đầu xuất hiện từng đợt đau tai trái, nhức đầu và chóng mặt khi thay đổi tư thế; đồng thời, sức nghe bên trái giảm dần.

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, các triệu chứng trên không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn gây nhiều trở ngại trong công việc và đời sống. Bệnh nhân cũng bị tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, khiến việc lựa chọn điều trị cần được cân nhắc thận trọng.

Khi đến bệnh viện ở phường An Lạc (TPHCM), bệnh nhân được nội soi tai mũi họng, đo thính lực và đánh giá chức năng nghe, đồng thời chụp cộng hưởng từ não để khảo sát tổn thương nội sọ hoặc sau ốc tai.

Bác sĩ khám tai cho người đàn ông (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thông qua phân tích kết quả chụp chiếu cùng bệnh sử và khám lâm sàng, đội ngũ bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm thần kinh tiền đình ốc tai trái. Đây là cơ sở để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Do người bệnh mắc đái tháo đường type 2, ê-kíp cân nhắc nguy cơ tác dụng toàn thân và ảnh hưởng đường huyết khi sử dụng thuốc đường uống. Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ lựa chọn sử dụng dexamethasone (một loại corticoid đường tiêm) xuyên nhĩ tai trái, nhằm đưa thuốc vào tại chỗ và hạn chế mức phơi nhiễm toàn thân.

Trải qua 6 mũi tiêm, kết quả theo dõi ghi nhận thính lực tai trái của bệnh nhân cải thiện khoảng 15%, triệu chứng chóng mặt giảm đáng kể và người bệnh không còn các đợt đau nhức.

Sau khi các triệu chứng được kiểm soát tốt hơn, người bệnh dần tự tin trở lại với công việc và cuộc sống.

Các bác sĩ và người nhà vui mừng khi bệnh nhân hồi phục tốt trong ngày tái khám (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

ThS.BS Nguyễn Lê Nhân Văn, Trung tâm Tai mũi họng chuyên sâu và Phẫu thuật đầu cổ, cho biết chóng mặt, ù tai, đau tai và nghe kém có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.

Người dân không nên mặc nhiên cho rằng các triệu chứng này chỉ do mệt mỏi hoặc suy nhược, mà cần khám chuyên khoa nếu triệu chứng tái diễn, tăng dần hoặc ảnh hưởng sinh hoạt; riêng nghe kém xuất hiện đột ngột cần được đánh giá càng sớm càng tốt.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt hoặc mất thăng bằng (đặc biệt khi xuất hiện đột ngột hoặc tái diễn), ù tai, nghe kém hoặc cảm giác đầy, "ngạt" một bên tai, đau nhức tai nhiều hoặc kèm theo các triệu chứng thần kinh bất thường, người dân nên đi bệnh viện sớm.

Khi tiếp nhận, bác sĩ cần kết hợp thăm khám chuyên khoa với các khảo sát phù hợp để xác định vị trí, mức độ tổn thương và lựa chọn hướng xử trí.

Người có tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh nền khác cần cung cấp đầy đủ tiền sử và danh sách thuốc đang sử dụng, để bác sĩ cân nhắc phương án an toàn và kế hoạch theo dõi phù hợp. Không nên tự dùng thuốc hoặc áp dụng phác đồ từ một ca bệnh khác.

"Không phải mọi trường hợp chóng mặt, ù tai hay nghe kém đều phù hợp với tiêm xuyên nhĩ. Kỹ thuật này phải được bác sĩ chuyên khoa chỉ định, thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế sau khi cân nhắc lợi ích lẫn nguy cơ", ThS.BS Nguyễn Lê Nhân Văn nhấn mạnh.