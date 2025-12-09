Cân bằng dinh dưỡng bằng việc bổ sung đạm thực vật vào bữa ăn mỗi ngày

Đạm động vật cần được tiêu thụ đúng cách

Trong bối cảnh hiện nay, thói quen ăn uống của nhiều người Việt đang dần mất cân đối khi lượng tiêu thụ thịt tăng nhanh qua từng năm. Theo Báo cáo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng 2020, mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người tăng từ 84g/ngày năm 2010 lên tới 136,4g/ngày vào năm 2020.

Trong khi đó, tỷ lệ nguồn đạm thực vật, vốn không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa và sức khoẻ về lâu dài, mới chỉ chiếm khoảng 28% lượng khuyến nghị. Hệ quả là dù ăn nhiều đạm, người Việt vẫn đối diện tình trạng mệt mỏi, thừa cân, suy giảm sức đề kháng.

Cân bằng giữa nguồn đạm động vật và nguồn đạm thực vật giúp duy trì sức khỏe và dinh dưỡng hợp lý (Ảnh: Freepik).

Bên cạnh đó, việc lạm dụng thịt đỏ và các nguồn đạm động vật ở mức mất cân bằng có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Nghiên cứu đăng trên Medical Daily cho thấy, thịt đỏ cùng với thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 50% ca ung thư. Ngoài ra, quan sát của các nhà khoa học Đan Mạch còn cho thấy, trẻ sơ sinh được nhận trên 15% calorie thuộc dạng chất đạm đến tuổi trưởng thành thường bị béo phì và mắc các bệnh liên quan đến béo phì. Hay, những phân tích trên phạm vi rộng tại Thụy Điển đã chứng minh, có mối liên hệ giữa thực đơn giàu chất đạm và các bệnh tim.

Những cảnh báo này cho thấy, cân bằng giữa nguồn đạm động vật và nguồn đạm thực vật không chỉ là xu hướng dinh dưỡng hiện đại mà còn là yếu tố quan trọng giúp người Việt xây dựng lối sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh ngay từ bữa ăn hằng ngày.

Cân bằng dinh dưỡng bằng việc bổ sung nguồn đạm thực vật vào bữa sáng

Đạm thực vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bởi hầu hết không chứa hoặc chứa ít cholesterol và chất béo bão hòa, giúp giảm nguy cơ tim mạch và cải thiện chỉ số cholesterol trong máu. Không chỉ vậy, đây còn là nguồn dinh dưỡng dễ tiêu hóa, không ảnh hưởng đến hormone, đồng thời cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất thực vật (phytonutrients) có lợi cho cơ thể, thích hợp cho cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người ăn chay.

Nguồn đạm thực vật còn giúp dễ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với chất bột đường và chất béo.

Cân bằng dinh dưỡng từ nguồn đạm thực vật giúp bạn sống khỏe chủ động mỗi ngày.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nguồn đạm thực vật còn hỗ trợ hình thành và duy trì khối cơ, giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Việc bổ sung đủ đạm thực vật giúp ngăn ngừa tình trạng mất cơ, quan trọng đối với người cao tuổi, người tập luyện thể thao hoặc đang trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Xét về mặt dinh dưỡng, khi được kết hợp từ nhiều loại đậu, nguồn đạm thực vật có thể cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu với giá trị sinh học cao, tương đương nguồn đạm động vật. Vì vậy, nguồn đạm thực vật có khả năng thay thế đạm động vật nếu được sử dụng đúng cách.

Các nguồn đạm thực vật phổ biến có thể kể đến như đậu Hà Lan, đậu phộng, đậu đen và lúa mì. Đây là những thực phẩm dễ bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày, giúp đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng. Trong đó, đậu nành phân lập không biến đổi gen được xem là nguồn đạm tiêu biểu và lành mạnh, có giá trị sinh học cao và phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng của Viện dinh dưỡng, nguồn đạm (protein) từ thực vật nên chiếm khoảng 65-70% tổng lượng đạm mỗi ngày để duy trì cân bằng dinh dưỡng, trong đó lượng đạm nạp vào buổi sáng nên chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu đạm cả ngày. Vì vậy, để hiệu quả, buổi sáng được xem là thời điểm thích hợp nhất để bổ sung nguồn đạm thực vật. Việc thêm đạm thực vật vào bữa sáng không chỉ giúp cân đối với lượng đạm động vật trong khẩu phần ăn mà còn mang lại lợi ích toàn diện cho tim mạch, hệ cơ bắp và sức khỏe tinh thần.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự đa dạng và cân bằng giữa các nguồn đạm là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh, và khởi đầu điều đó từ bữa sáng chính là lựa chọn thông minh cho lối sống hiện đại.

Để duy trì sức khỏe bền vững, điều quan trọng là đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa nguồn đạm thực vật và nguồn đạm động vật trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Việc kết hợp thêm nguồn đạm thực vật vào khẩu phần ăn, nhất là trong bữa sáng, giúp cơ thể đạt được sự hài hòa giữa hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng. Sự cân bằng này không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ cơ và kiểm soát cân nặng, mà còn tạo nền tảng cho lối sống chủ động, hướng tới sức khỏe dài lâu.