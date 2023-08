Cách giúp phụ nữ cân bằng cuộc sống trong gia đình hiện đại

Việc phân chia hợp lý thời gian sao cho vẹn mọi đường vẫn là thách thức. Một trong những việc tốn thời gian, công sức và tài chính của nhiều gia đình Việt là chăm sóc con cái. Tuy nhiên, cân bằng cuộc sống gia đình không khó nếu mẹ tìm ra phương pháp chăm con phù hợp.

Cuộc sống và công việc làm sao để vẹn cả đôi đường? (Ảnh: Delap).

Cân bằng dinh dưỡng cho con

Trước tiên, mẹ cần sắp xếp thời gian ăn, ngủ, chơi cho con hợp lý, điều này vừa tạo được thói quen sinh hoạt cho trẻ vừa giúp trẻ phát triển tốt hơn về cả thể chất lẫn trí tuệ.

Song song với đó, mẹ nên bổ sung cho con đủ các nhóm chất, giúp con cân bằng dinh dưỡng để có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên, dù trong sữa mẹ hay bữa ăn hàng ngày đôi khi vẫn chưa cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết nên mẹ có thể tìm hiểu, cân nhắc và bổ sung cho con các sản phẩm bổ sung phù hợp.

Thấu hiểu điều đó, Dược phẩm Delap sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn và làm việc với các đối tác tại châu Âu, đã đưa về Việt Nam các sản phẩm chăm sóc trẻ em từ Ý, với hai thương hiệu là Fitobimbi và Smartbibi.

Fitobimbi là bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em ở nhiều độ tuổi, được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi công ty Pharmalife Research - công ty dược phẩm thảo dược hàng đầu tại Italy.

Thương hiệu ghi điểm với các sản phẩm như Fitobimbi Omega Junior - Omega thực vật hỗ trợ phát triển não bộ của trẻ nhỏ, tốt cho mắt; Fitobimbi Broncamil hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên, giúp giảm ho, giảm đờm cho trẻ; Fitobimbi Appetito- Siro ăn ngon 3 tác động, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon, tăng cường sức khỏe, dùng cho trẻ biếng ăn, tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng kém, chậm lớn…; hay Fitobimbi Ferro C hỗ trợ bổ sung kẽm sắt cho nhu cầu mỗi ngày,...

Fitobimbi là bộ sản phẩm cân bằng dinh dưỡng cho trẻ (Ảnh: Delap).

Nếu Fitobimbi nổi bật với công nghệ chiết xuất thảo dược hiện đại, thì Smartbibi lại nổi bật với công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế của nhà máy sản xuất Gricar - công nghệ Emuldrop.

Công nghệ Emuldrop là công nghệ bào chế đột phá giúp tăng khả năng hấp thu của hoạt chất thân dầu gấp 13 lần, được ứng dụng trong sản phẩm Smartbibi D3K2 - hấp thu tốt hơn, vóc dáng cao hơn.

Bên cạnh đó, Smartbibi còn có nhiều sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ khác như: Smartbibi ZinC - bổ sung kẽm chelate hữu cơ bisglycinate hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, Smartbibi Pro Spray - xịt họng keo ong hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên, Smartbibi Flu C - hỗ trợ giảm nguy cơ và triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm thông thường,...

Các sản phẩm của Smartbibi được đảm bảo về chất lượng từ dây chuyền sản xuất đến thành phẩm, mẹ có thể an tâm cho bé sử dụng.

Smartbibi là bộ sản phẩm chăm con thông minh được nhiều mẹ yêu thích (Ảnh: Delap).

Sở hữu nhiều ưu điểm, Fitobimbi và Smartbibi được xem như "trợ lý" giúp mẹ chăm con nhàn hơn, khoa học hơn, mẹ có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Cân bằng cuộc sống cho mẹ

Điều đầu tiên mẹ nên làm là không nên ôm đồm quá nhiều việc gia đình mà cần chia sẻ với chồng hay các thành viên khác trong gia đình. Cùng với đó, mẹ có thể lựa chọn một bộ môn thể thao phù hợp vừa giúp thư giãn vừa giúp tăng cường sức khỏe. Một trong những bộ môn được nhiều chị em lựa chọn là yoga, không chỉ giúp mẹ lấy lại vóc dáng mà còn giúp giải tỏa tinh thần, hạn chế stress.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng, yoga giúp rèn luyện sức bền, kiểm soát cân nặng, ổn định huyết áp, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, yoga còn giúp kiểm soát cảm xúc tốt hơn, giảm căng thẳng, hỗ trợ cân bằng lại cuộc sống.

Không chỉ vậy, đây là bộ môn phù hợp với nhiều lứa tuổi, giới tính khác nhau nên các thành viên trong gia đình đều có thể cùng nhau luyện tập, thêm gắn kết tình cảm gia đình, cả nhà cùng khỏe mạnh.

Để lan tỏa những giá trị và ý nghĩa tích cực mà yoga mang lại cho chị em phụ nữ, ngày 12/8, công ty dược phẩm Delap đã đồng hành cùng báo Dân trí tổ chức thành công Ngày hội Yoga Dân trí xác lập màn đồng diễn yoga với 5.000 thành viên tham gia.

Thông qua chương trình này, Delap mong muốn thể hiện sự quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe cho người Việt, hướng tới cuộc sống gia đình cân bằng và bền vững.

Dược phẩm Delap đồng hành cùng báo Dân trí tổ chức thành công ngày hội Yoga Dân Trí (Ảnh: Delap).

Đại diện Delap chia sẻ, lựa chọn vì sức khỏe, đem các sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng Việt, thực hiện nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, là tôn chỉ hoạt động của Dược phẩm Delap nhằm góp phần mang lại sức khỏe cho khách hàng, giúp mọi người có cuộc sống cân bằng bền vững hơn.

Để cập nhật thông tin mới nhất cũng như tìm hiểu về các sản phẩm của Delap, truy cập: https://delap.vn.

