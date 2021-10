Các triệu chứng của u lympho không Hodgkin ở trẻ em

Dân trí U lympho không Hodgkin (NHL) hay ung thư hạch không Hodgkin ở trẻ em có thể gây ra nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau, tùy thuộc vào loại NHL và vị trí của nó trong cơ thể.

Các triệu chứng phổ biến của u lympho không Hodgkin bao gồm:

- Các hạch bạch huyết to lên (nhìn thấy hoặc sờ thấy như cục u dưới da).

- Bụng sưng hoặc đau.

- Cảm thấy no sau khi chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn.

- Khó thở, thở khò khè hoặc ho.

- Sốt.

- Giảm cân.

- Đổ mồ hôi đêm.

- Mệt mỏi.

U lympho không Hodgkin có thể phát triển trong các hạch bạch huyết dưới da (ở hai bên cổ, ở vùng dưới cánh tay, trên xương quai xanh hoặc ở vùng bẹn). Các hạch to thường được nhìn thấy hoặc sờ thấy như cục u dưới da và thường không gây đau đớn.

Nổi hạch ở trẻ thường do nhiễm trùng hơn là do NHL. Các hạch bạch huyết phát triển để phản ứng với nhiễm trùng và thường mềm khi chạm vào.

Ngoài ra, u lympho không Hodgkin đôi khi có thể làm to lá lách, sau đó có thể đè lên dạ dày. Điều này có thể khiến bạn chán ăn và cảm thấy no chỉ sau một bữa ăn nhỏ. Khi ung thư hạch gây sưng tấy trong hoặc gần dạ dày hoặc ruột, nhu động ruột có thể bị tắc nghẽn, dẫn đến đau bụng, buồn nôn và nôn.

Ung thư hạch cũng có thể ngăn nước tiểu ra khỏi thận. Điều này có thể dẫn đến lượng nước tiểu ít.

Khi ung thư hạch bắt đầu ở tuyến ức (một cơ quan nhỏ ở giữa ngực) hoặc các hạch bạch huyết ở ngực, nó có thể đè lên khí quản gần đó. Điều này có thể dẫn đến ho, thở khò khè, khó thở và khó thở.

Tĩnh mạch chủ trên (SVC) là một tĩnh mạch lớn đưa máu từ đầu và cánh tay về tim. Nó đi bên cạnh tuyến ức và các hạch bạch huyết bên trong ngực. Các hạch bạch huyết ở khu vực này có thể đè lên SVC, điều này có thể làm cho máu trở lại trong tĩnh mạch. Điều này có thể dẫn đến sưng tấy ở mặt, cổ, cánh tay và phần trên ngực (đôi khi có màu da hơi xanh). Nó cũng có thể gây khó thở, cũng như đau đầu, chóng mặt và thay đổi ý thức nếu nó ảnh hưởng đến não. Tình trạng này, được gọi là hội chứng SVC, có thể đe dọa tính mạng, vì vậy nó cần được điều trị ngay lập tức.

Một số loại ung thư hạch có thể lây lan đến khu vực xung quanh não và tủy sống. Điều này có thể gây ra các vấn đề như đau đầu, buồn nôn, thay đổi thị lực, tê mặt và khó nói chuyện.

Một số u lympho có thể ảnh hưởng đến da. Chúng có thể gây ngứa, nổi cục đỏ hoặc tím dưới da.

Cùng với việc gây ra các triệu chứng ở bộ phận của cơ thể nơi nó bắt đầu, NHL cũng có thể gây ra các triệu chứng chung như: sốt và ớn lạnh, đổ mồ hôi (đặc biệt vào ban đêm), giảm cân không giải thích được. Các triệu chứng này thường xuất hiện ở các trường hợp u lympho phát triển nhanh.

Đôi khi ung thư hạch có thể lan đến tủy xương và lấn át các tế bào bình thường, khỏe mạnh tạo ra các tế bào máu mới. Điều này có thể gây ra số lượng tế bào máu thấp và có thể dẫn đến các vấn đề như: nhiễm trùng nặng hoặc thường xuyên (do số lượng bạch cầu thấp), dễ bị bầm tím hoặc chảy máu (do số lượng tiểu cầu trong máu thấp), mệt mỏi và da xanh xao (do số lượng tế bào hồng cầu thấp).

Nhiều dấu hiệu và triệu chứng ở trên có nhiều khả năng được gây ra bởi một bệnh khác không phải ung thư hạch, chẳng hạn như nhiễm trùng.

Tuy nhiên, nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và điều trị nếu cần.

Hà An

Theo Cancer