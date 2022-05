Các tác dụng phụ thường gặp khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Theo Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai, liệu pháp ức chế Androgen là phương pháp điều trị chính ung thư tuyến tiền liệt di căn và thường được kết hợp với các phương pháp điều trị khác ở một số bệnh nhân giai đoạn khu trú tại vùng. Ngoài các tác dụng, liệu pháp ức chế Androgen cũng gây ra nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt tới chất lượng sống, thậm chí phải thay đổi phương pháp điều trị.

Mất khả năng tình dục

Hầu hết các bệnh nhân có chức năng tình dục bình thường trước đây sẽ mất khả năng tình dục khi được điều trị bằng liệu pháp ức chế Androgen liên tục. Ở bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc chủ vận GnRh thường xuất hiện suy giảm tình dục trong một vài tháng đầu và mất khả năng cương dương sau đó. Khả năng cương dương có thể được phục hồi sau khi sử dụng các thuốc chủ vận GnRH ngắn ngày tuy nhiên thường chậm và không hoàn toàn.

Loãng xương và nguy cơ gãy xương

Liệu pháp ức chế Androgen làm tăng chu chuyển xương và giảm mật độ xương, vì thế làm tăng nguy cơ gãy xương.

Với các bệnh nhân điều trị liệu pháp ức chế Androgen dài ngày, bổ sung thực phẩm giàu canxi (từ thức ăn hoặc thực phẩm bổ sung) với lượng 1000 - 1200mg/ngày và 800-1000 UI vitamin D hàng ngày. Giảm các bài tập sử dụng sức nặng cơ thể, giảm các đồ uống chứa cồn và ngừng hút thuốc.

Ở bệnh nhân không có di căn xương được điều trị bằng liệu pháp ức chế Androgen kéo dài, các chất ức chế hủy xương như bisphosphonate hoặc denosumab có thể làm giảm chu chuyển xương và làm tăng mật độ xương.

Các bệnh lý tim mạch và tiểu đường.

Kết quả từ các nghiên cứu quan sát lớn, đa trung tâm gợi ý liệu pháp ức chế Androgen làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch và tiểu đường nhưng không làm tăng tỉ lệ tử vong do biến cố tim mạch. Tuy nhiên do lợi ích của liệu pháp ức chế Androgen lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ nên việc chỉ định dùng thuốc là hoàn toàn dễ hiểu.

Giảm lượng cơ và tăng lipid

Việc suy giảm lượng testosterone do sử dụng thuốc làm giảm tỉ lệ nạc cơ thể và tăng mô mỡ dưới da. Hầu hết các biến đổi này đều xảy ra trong 18 tháng đầu điều trị.

Ảnh hưởng khả năng nhận thức

Ngày càng có nhiều bằng chứng về mối liên hệ giữa liệu pháp ức chế Androgen và ảnh hưởng khả năng nhận thức bao gồm bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác, mặc dù các dữ liệu còn gây tranh cãi. Guideline 2019 của Hiệp hội ung thư người cao tuổi thế giới khuyến cáo trao đổi nguy cơ các bệnh lý nêu trên khi sử dụng liệu pháp ức chế Androgen.

Các vấn đề khác

- Thiếu năng lượng: Thường một phần liên quan đến thiếu máu hoặc các vấn đề về cảm xúc và nhận thức

- Một số thay đổi trên cơ thể: Bao gồm chứng vú to ở nam giới, giảm kích thước tinh hoàn và dương vật, rụng tóc.

- Giảm khả năng nhận thức hoặc suy nhược: Mặc dù các dấu hiệu trên thường do tuổi tác hơn là do các thuốc ức chế Androgen.