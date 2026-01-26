Cà phê có lợi ích gì cho lão hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ?

Theo Medical News Today, lão hóa khỏe mạnh được hiểu là quá trình duy trì tốt sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội trong suốt cuộc đời.

Điều này thường gắn với việc chú trọng phòng ngừa bệnh tật và lựa chọn lối sống lành mạnh, trong đó có chế độ ăn uống hợp lý.

Dù vẫn cần thêm các nghiên cứu chuyên sâu, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc uống cà phê có thể đóng góp tích cực vào quá trình lão hóa khỏe mạnh. Bài viết này tổng hợp ba nghiên cứu gần đây nhằm làm rõ vai trò của cà phê đối với sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Uống cà phê điều độ có thể làm chậm lão hóa sinh học khoảng 5 năm

Các rối loạn tâm thần nghiêm trọng như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực hay tâm thần phân liệt có liên quan đến hiện tượng lão hóa sinh học sớm, tức là sự suy giảm chức năng của cơ thể diễn ra nhanh hơn so với tuổi thực.

Nhiều nghiên cứu gợi ý mối liên hệ giữa cà phê và lão hóa sinh học (Ảnh: Epicure Viet Nam).

Lão hóa sinh học có thể được đánh giá thông qua các chỉ dấu ở cấp độ tế bào. Những người có "tuổi sinh học" cao hơn thường đối mặt với nguy cơ lớn hơn mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, suy giảm nhận thức và tử vong sớm.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Mental Health vào tháng 11/2025 cho thấy, việc uống từ 3-4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa sớm ở những người mắc rối loạn tâm thần nặng.

Nghiên cứu phát hiện những người từ 18-65 tuổi, mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng và uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày có telomere dài hơn.

Telomere là các đoạn ADN lặp lại ở đầu nhiễm sắc thể, có vai trò bảo vệ ADN khỏi tổn thương. Telomere ngắn dần theo tuổi tác, nên độ dài telomere được xem là một chỉ dấu quan trọng của tuổi sinh học.

Độ dài telomere ở nhóm uống cà phê điều độ tương đương với những người trẻ hơn họ khoảng 5 năm về mặt sinh học.

Ngược lại, những người không uống cà phê có telomere ngắn hơn, còn nhóm uống trên 4 tách/ngày cũng không ghi nhận lợi ích thêm.

Hiệu quả này có thể liên quan đến các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong cà phê, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, yếu tố thúc đẩy telomere bị rút ngắn.

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tim mạch, cho biết cà phê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là axit chlorogenic và trigonelline, có khả năng trung hòa các gốc tự do và kích hoạt cơ chế bảo vệ ADN của tế bào.

Tuy vậy, các tác giả nhấn mạnh đây chỉ là nghiên cứu cắt ngang, dựa trên dữ liệu do người tham gia tự khai báo tại Na Uy, vì thế chưa đủ cơ sở để khẳng định việc uống cà phê là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những khác biệt về lão hóa sinh học.

3-5 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ đái tháo đường

Một tổng quan nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients tháng 8/2025 cũng cho thấy nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng từ việc uống cà phê ở mức độ vừa phải.

Các nghiên cứu được phân tích cho thấy uống cà phê thường xuyên có liên quan đến giảm tỷ lệ tử vong và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường type 2, một số ung thư, suy giảm nhận thức và bệnh hô hấp.

Uống cà phê thường xuyên liên quan đến giảm nguy cơ tử vong và nhiều bệnh mạn tính (Ảnh: Tú Anh).

Theo tổng quan này, uống từ 3-5 tách cà phê mỗi ngày gắn với nguy cơ tử vong thấp hơn, trong đó mức thấp nhất được ghi nhận ở khoảng 3,5 tách/ngày. Cả cà phê có caffeine và không caffeine đều cho thấy xu hướng lợi ích tương tự.

Bác sĩ Farin Kamangar, tác giả của bài tổng quan cho biết, hàng chục năm nghiên cứu chất lượng cao trên hàng triệu người cho thấy cà phê nhìn chung có lợi cho sức khỏe. Tuy vậy, do đây chủ yếu là các nghiên cứu quan sát, nên chưa thể kết luận cà phê là nguyên nhân trực tiếp tạo ra các lợi ích này.

Lão hóa khỏe mạnh ở phụ nữ

Một nghiên cứu khác được trình bày tại hội nghị Nutrition 2025 và công bố trên Current Developments in Nutrition cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể hỗ trợ lão hóa khỏe mạnh, đặc biệt ở phụ nữ.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Nurses’ Health Study, theo dõi hơn 47.500 phụ nữ trong nhiều thập kỷ. Kết quả cho thấy lượng caffeine cao hơn, chủ yếu từ cà phê pha thông thường, có liên quan đến khả năng lão hóa khỏe mạnh cao hơn.

Mỗi tách cà phê bổ sung làm tăng khoảng 2% khả năng đạt được lão hóa khỏe mạnh, trong khi tiêu thụ nước ngọt lại làm giảm khả năng này.

Tuy vậy, các tác giả lưu ý kết quả dựa trên dữ liệu quan sát và chủ yếu ở phụ nữ da trắng, nên chưa thể khái quát cho các nhóm khác. Ngoài ra, loại cà phê, phụ gia và thay đổi thói quen uống theo thời gian chưa được phân tích sâu.

Các chuyên gia nhấn mạnh cà phê không mang lại lợi ích giống nhau cho tất cả mọi người. Sự khác biệt về di truyền và nội tiết, đặc biệt là tốc độ chuyển hóa caffeine, có thể ảnh hưởng đến tác động của cà phê đối với sức khỏe.