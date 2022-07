Ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Bộ Y tế nhắc nhở 5 tỉnh tiêm nhắc chậm

Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị còn 44 ca nặng, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 31 ca

- Thở oxy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 5 ca

Trong 7 ngày qua, Việt Nam cũng không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, việc tiêm nhắc lần 1 (mũi 3) với nhóm từ 18 tuổi trở lên cả nước đã thực hiện hơn 47,2 triệu mũi (70,5%). Trong ngày 19/7 có 49 tỉnh triển khai với gần 160.000 người được tiêm.

Bộ Y tế nhắc nhở 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc thấp là: Quảng Nam, Bình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp - dưới 51%.

Trong ngày 20/7 có 553.320 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 241.023.060 liều, trong đó:

-Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 210.485.329 liều.

- Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.798.041 liều.

- Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.739.690 liều.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các biến thể mới của Covid-19 vẫn đang tiếp tục xuất hiện. Hiệu lực bảo vệ của các mũi tiêm vaccine mũi cơ bản sẽ giảm dần theo thời gian và mũi nhắc lại có thể giúp tăng cường sự bảo vệ đó. Vaccine cộng với các biện pháp bảo vệ khác vẫn là lá chắn hữu hiệu nhất chống lại các biến thể Covid-19.

Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 (mũi nhắc lại) là nhằm giúp củng cố thêm miễn dịch. Khi mắc Covid-19, miễn dịch có tăng lên so với tiêm vaccine mũi 1, 2. Tuy nhiên, đáp ứng của mỗi người khi mắc rất khác nhau. Người ta thấy rằng những người đã mắc Covid-19 mà tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) sẽ có miễn dịch lâu hơn, cao hơn so với những người mắc bệnh mà không tiêm. Có nghĩa là hiệu lực bảo vệ của họ cao hơn trước các biến thể mới.