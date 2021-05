Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Đà Nẵng: "Tôi đã bị stress, suy sụp tinh thần"

Dân trí Nam BN2982 được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày. Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Đà Nẵng trong đợt dịch này.

Sáng 21/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho BN2982 (nam, sinh năm 1993, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - cho biết, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi ra viện, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Hải Châu để tiếp tục cách ly y tế 14 ngày theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy ra viện cho BN2982

Chia sẻ trong buổi ra viện, BN2982 cho biết, rất bất ngờ khi nhận thông tin bản thân mắc Covid-19 bởi không biết mình bị nhiễm từ đâu.

"Tôi đã bị stress và suy sụp tinh thần khi nhận thông tin mình mắc Covid-19. Bản thân mỗi người không ai muốn mình mang dịch bệnh cả. Công việc ở khu spa tiếp xúc với nhiều người từ nhiều nơi đến nên thực sự tôi không biết lây từ ai cả", BN2982 nói.

BN2982 chia sẻ tại buổi ra viện.

Theo BN2982, thời gian đầu khi có nhiều thông tin trái chiều, anh phải tắt điện thoại để ổn định tinh thần.

Trước đó, tối 2/5, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ khám. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 3/5.

Tại khách sạn Phú An, một nữ nhân viên massage cũng được xác định mắc Covid-19, dịch tễ có tiếp xúc với BN2982. Trước đó, nam thanh niên đã cùng bạn bè đến vũ trường New Phương Đông vào đêm 28/4. Tại vũ trường New Phương Đông sau đó cũng ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19.

