Ca ghép thận của lợn cho người đầu tiên trên thế giới

Dân trí Sau khi được cấy ghép vào cơ thể người, quả thận vẫn hoạt động bình thường và phục vụ cho các hoạt động sống của cơ thể bệnh nhân.

Theo The New York Times, các bác sĩ tại New York, Mỹ đã ghép thành công quả thận từ một con lợn được biến đổi gen cho người.

Ca phẫu thuật đặc biệt này được tiến hành tại Bệnh viện N.Y.U. Langone. Theo lý giải của các chuyên gia, việc sử dụng thận của lợn biến đổi gen sẽ giúp hạn chế khả năng cơ quan cấy ghép bị cơ thể con người đào thải. Các nhà khoa học cũng đã mất rất nhiều thời gian để có được quả thận từ lợn phù hợp cho việc cấy ghép ở người.

Bệnh nhân được cấy ghép quả thận của lợn này là một người bị chết não và đang được duy trì sự sống bằng máy thở.

Trong ca phẫu thuật, quả thận sau khi được ghép vào các mạch máu và đặt bên ngoài bụng bệnh nhân đã bắt đầu hoạt động bình thường.

Ca phẫu thuật ghép thận của lợn cho người đầu tiên trên thế giới (Ảnh: NYU Langone).

"Quả thận đã lọc máu và tạo ra nước tiểu cùng các chất thải "gần như ngay lập tức" sau khi cấy ghép", TS Robert Montgomery, Giám đốc Viện ghép tạng N.Y.U. Langone, cũng là người trực tiếp tham gia vào ca phẫu thuật chia sẻ.

TS Montgomery cũng cho biết thêm rằng, việc quả thận có thể hoạt động bình thường bên ngoài cơ thể là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nó có thể hoạt động khi được đưa vào bên trong cơ thể người được cấy ghép.

"Ca phẫu thuật đã thành công hơn chúng tôi mong đợi. Kết quả cũng giống như bất kì ca ghép thận nào mà tôi đã từng thực hiện từ người cho sống. Trong nhiều trường hợp, các quả thận từ người hiến đã chết sẽ không hoạt động trơn tru và thậm chí là mất nhiều ngày cho đến nhiều tuần để nó bắt đầu hoạt động. Trong khi đó, quả thận của lợn này đã hoạt động ngay khi được cấy ghép", TS Montgomery nói.

Theo các chuyên gia, còn nhiều vấn đề cần được theo dõi, đánh giá để khẳng định sự thành công của kỹ thuật cấy ghép này, nhất là tuổi thọ của cơ quan được cấy ghép, vì cuộc phẫu thuật được tiến hành trên người nhận chết não và quá trình theo dõi chỉ kéo dài 54 giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây vẫn là một bước tiến lớn về y học. Không chỉ dừng lại ở thận, kỹ thuật này còn mở ra tiềm năng có thể tạo ra các cơ quan thay thế khác từ lợn như tim, phổi, gan để phục vụ cho việc ghép tạng ở người. Từ đó, giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân phải ghép tạng để có thể duy trì sự sống.

Minh Nhật

Theo The New York Times