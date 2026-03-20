Bước tiến mới trong nội soi công nghệ cao

Thu Cúc TCI là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư hệ sinh thái nội soi công nghệ cao (MCU, NBI tích hợp AI hiện đại). Đại diện Thu Cúc TCI cho biết, bệnh viện sẽ công bố bước tiến mới trong thời gian tới, với kỳ vọng hỗ trợ chẩn đoán sớm các tổn thương tiêu hóa còn kín đáo.

Thu Cúc TCI đang đầu tư mạnh cho hệ thống nội soi công nghệ cao, hướng tới nâng cao hiệu quả phát hiện sớm bệnh lý tiêu hóa (Ảnh: TCI).

Công nghệ nội soi càng tiến xa, cơ hội phát hiện sớm càng lớn

Ung thư đường tiêu hóa vẫn là nỗi lo lớn của nhiều gia đình bởi bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Theo GLOBOCAN 2022, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 và ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc mới ở cả hai giới. Đây cũng là lý do nhu cầu tầm soát tiêu hóa ngày càng được quan tâm, nhất là trong bối cảnh nhiều trường hợp ở giai đoạn sớm gần như không có biểu hiện rõ rệt hoặc chỉ có những dấu hiệu rất mơ hồ.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK), phần lớn polyp đại tràng không gây triệu chứng; trong khi Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) cho biết ung thư dạ dày giai đoạn sớm cũng thường không có biểu hiện rõ ràng, hoặc chỉ có những dấu hiệu mơ hồ dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Sự im lặng này khiến nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh việc phát hiện sớm giúp cải thiện kết quả điều trị, tăng cơ hội sống còn và giảm gánh nặng chăm sóc cho người bệnh. Trong bối cảnh đó, nội soi tiêu hóa không chỉ là một kỹ thuật chẩn đoán thường quy, mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngay cả khi nội soi đã trở thành kỹ thuật nền tảng, thực hành lâm sàng vẫn đặt ra thách thức: không phải mọi bất thường đều bộc lộ rõ ngay từ đầu. Một số tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm có thể chỉ là thay đổi nhẹ về cấu trúc bề mặt, màu sắc hoặc vi mạch, thậm chí gần giống niêm mạc lành nếu chỉ nhìn ở mức quan sát thông thường.

Chính nhóm tổn thương này là lý do các công nghệ nội soi tăng cường hình ảnh, phóng đại và đặc tả tổn thương ngày càng được quan tâm trong chuyên ngành tiêu hóa.

Hệ sinh thái nội soi công nghệ cao được TCI đầu tư theo chiều sâu

Tại Thu Cúc TCI, định hướng phát triển nội soi tiêu hóa trong những năm gần đây không chỉ dừng ở việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ phát hiện sớm, đặc tả tổn thương tốt hơn và nâng cao chất lượng chẩn đoán.

Hiện nay, đơn vị đã và đang ứng dụng nhiều công nghệ nội soi tiêu hóa hiện đại như MCU (Nội soi phóng đại nhuộm màu), NBI 5P (Nội soi ánh sáng dải tần hẹp) tích hợp AI hỗ trợ gợi ý vùng nghi ngờ/polyp. Những nền tảng này giúp bác sĩ có thêm nhiều lớp dữ liệu hình ảnh để đánh giá niêm mạc, làm rõ hơn các thay đổi về cấu trúc bề mặt và vi mạch, từ đó hỗ trợ nhận diện tổn thương ở giai đoạn sớm.

Hệ thống nội soi hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu là nền tảng giúp TCI từng bước nâng cao chất lượng phát hiện và đánh giá tổn thương đường tiêu hóa (Ảnh: TCI).

Từ góc độ người bệnh, giá trị của công nghệ không nằm ở tên gọi kỹ thuật hay thông số máy móc, mà ở việc những công nghệ đó có thể giúp phát hiện tổn thương sớm hơn, giảm nguy cơ bỏ sót và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn ngay từ đầu.

Điều này góp phần tạo nên niềm tin của nhiều khách hàng khi lựa chọn nội soi tiêu hóa tại TCI: không chỉ là một lần thăm khám, mà là tiếp cận với một quy trình nội soi được nâng cấp theo hướng chính xác, an toàn và chuyên sâu hơn.

Nhưng với TCI, đó chưa là điểm dừng. Theo định hướng, đơn vị đang chuẩn bị đưa vào ứng dụng một công nghệ nội soi cấp độ cao hơn, được kỳ vọng sẽ mở thêm một lớp quan sát mới trong thực hành nội soi tiêu hóa.

Bước tiến mới trong nội soi công nghệ cao

Theo Thu Cúc TCI, đơn vị đang chuẩn bị công bố một bước tiến mới thuộc nhóm công nghệ nội soi cấp độ tế bào do Olympus (Nhật Bản) phát triển, trong đó Endocyto 520x là hướng công nghệ đang thu hút sự quan tâm trong nội soi tiêu hóa hiện đại. Công nghệ này được kỳ vọng không chỉ bổ sung thêm dữ liệu hình ảnh trong nội soi, mà còn hỗ trợ bác sĩ đánh giá tổn thương tốt hơn trong những trường hợp phù hợp.

Với các bệnh lý tiêu hóa có thể tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu, việc bổ sung thêm công cụ hỗ trợ quan sát và đánh giá tổn thương được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán trong từng trường hợp phù hợp.

Định hướng của Thu Cúc TCI không dừng ở một thiết bị riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội soi công nghệ cao ngày càng toàn diện hơn, phục vụ mục tiêu chẩn đoán sớm.

TCI đang cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc mang các công nghệ nội soi tiên tiến đến gần hơn với người bệnh trong nước. Đại diện Thu Cúc TCI khuyến nghị người có yếu tố nguy cơ nên chủ động thăm khám và tầm soát định kỳ theo tư vấn của bác sĩ.

“Theo kế hoạch, những thông tin cụ thể hơn về công nghệ nội soi cấp độ tế bào này sẽ được công bố trong tháng 3. Đây có thể xem là một tín hiệu đáng chờ đợi đối với những người quan tâm đến xu hướng nội soi hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa”, đại diện TCI cho hay.