Bước tiến mới trong điều trị động kinh kháng trị

Những ngày đen tối lặp đi lặp lại

Bé Nguyễn T.T.A. sinh ra với tuổi thơ không trọn vẹn như nhiều bạn nhỏ khác. Khi mới 8 tháng tuổi, em đã bắt đầu xuất hiện những cơn co giật đầu tiên và được chẩn đoán mắc hội chứng West - một dạng động kinh nặng, hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Thời gian đầu điều trị, bệnh có giai đoạn tạm ổn định. Nhưng chỉ khoảng một năm sau, các cơn động kinh bắt đầu quay trở lại với tần suất ngày càng dày đặc. Dù đã được điều trị ở nhiều bệnh viện và phối hợp nhiều loại thuốc chống động kinh ở liều tối đa, tình trạng của bé vẫn không thể kiểm soát và xuất hiện tình trạng kháng thuốc.

Đáng lo ngại hơn, bé bắt đầu xuất hiện những cơn ngã mất trương lực. Đây là dạng cơn động kinh nguy hiểm khiến cơ thể đột ngột mềm rũ, đầu gập xuống rồi ngã gục xuống đất mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Theo cha của bé, trung bình mỗi ngày, bé ghi nhận khoảng 6-7 cơn động kinh, có thời điểm còn nhiều hơn. “Có lúc bé đang chơi thì đột ngột mềm người rồi đổ sập xuống đất, đầu va mạnh vào nền nhà. Gia đình lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh vì sợ con gặp chấn thương”, anh chia sẻ.

Ca phẫu thuật cắt toàn bộ thể chai với sự hỗ trợ của nội soi đã trả lại tuổi thơ cho bé gái 5 tuổi (Ảnh: BVCC).

Những cú ngã bất ngờ khiến gia đình bệnh nhi sống trong chuỗi ngày bất an. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi gia đình quyết định đưa em đến Bệnh viện Vinmec Central Park.

Tại đây, bệnh nhi được đánh giá toàn diện theo mô hình chẩn đoán đa mô thức. Các bác sĩ tiến hành nhiều kỹ thuật chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ sọ não 3.0 Tesla (MRI), điện não đồ video (Video-EEG) và hội chẩn đa chuyên khoa giữa các chuyên gia phẫu thuật thần kinh, nội thần kinh, nhi khoa, gây mê và hồi sức.

Chia sẻ về tình trạng của bệnh nhi, ThS.BS Trần Thị Phước Yên - bác sĩ Nội thần kinh Vinmec Central Park - cho biết: “Tình trạng bệnh nhi đã diễn tiến nặng trở thành động kinh kháng trị, điều trị nội khoa không còn kiểm soát được cơn bệnh, cần can thiệp phẫu thuật sớm. Mục tiêu là kiểm soát các cơn ngã mất trương lực, giảm nguy cơ chấn thương sọ não và hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ”.

Cơ hội điều trị hiệu quả các bệnh lý thần kinh phức tạp

Sau khi hội chẩn và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ thể chai cho bé. Thể chai là cấu trúc kết nối hai bán cầu não, đóng vai trò quan trọng trong việc lan truyền các xung động động kinh. Việc cắt cấu trúc này giúp ngăn chặn sự lan truyền sóng động kinh giữa hai bán cầu, từ đó kiểm soát các cơn ngã mất trương lực - dạng cơn nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân động kinh kháng trị.

Ngày 2/2, ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BS Trương Văn Trí - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Vinmec Central Park - cùng với PGS.TS Shunsuke Nakae - chuyên gia thần kinh đến từ Đại học Fujita (Nhật Bản).

Theo ThS.BS Trương Văn Trí, điểm khó của ca phẫu thuật nằm ở 1/3 sau của thể chai - cấu trúc nằm sâu trong não và khó tiếp cận. “Để tiếp cận khu vực này, phẫu thuật viên phải vén bán cầu não để đi vào. Việc này có thể gây tổn thương vùng vỏ não vận động và làm trẻ yếu liệt sau mổ”, bác sĩ Trí cho biết.

Bé T.A. (5 tuổi) hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Để đảm bảo độ chính xác và an toàn, ê-kíp Vinmec Central Park đã ứng dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất trong phòng mổ. Hệ thống định vị sọ não S8 được sử dụng để xác định chính xác vị trí phẫu thuật. 2/3 trước của thể chai được xử lý bằng kính vi phẫu, trong khi 1/3 sau phần khó nhất của phẫu trường được tiếp cận với sự hỗ trợ của nội soi thần kinh, giúp mở rộng góc quan sát các cấu trúc nằm sâu trong não, giảm kéo vén bán cầu não.

Bác sĩ Trí cho hay, việc sử dụng nội soi giúp phẫu thuật viên quan sát đầy đủ hơn các cấu trúc nằm sâu trong não, đặc biệt ở vùng 1/3 sau của thể chai, giảm thiểu các biến chứng thần kinh và mạch máu có thể xảy ra, giúp trẻ ít đau sau mổ và hồi phục nhanh hơn.

Sau nhiều giờ cân não, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhi hồi phục tốt và được theo dõi sát bởi ê-kíp thần kinh, gây mê hồi sức và nhi khoa. Trong gần một tháng đầu sau mổ, trẻ không ghi nhận các cơn ngã do mất trương lực. Kết quả bước đầu cho thấy phẫu thuật đạt mục tiêu kiểm soát thành công các cơn động kinh, đồng thời tạo tiền đề cho quá trình theo dõi và phục hồi lâu dài.

“Sau phẫu thuật, bé đã dứt các cơn co giật và trở nên lanh lẹ hơn. Điều đó với gia đình tôi giống như một phép màu”, cha của bệnh nhi xúc động chia sẻ.

Hiện nay, Vinmec Central Park là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam tiên phong triển khai kỹ thuật điều trị động kinh chuyên sâu hàng đầu trên thế giới, như ứng dụng nội soi hỗ trợ trong phẫu thuật cắt toàn bộ thể chai, ứng dụng hệ thống robot định vị AutoGuide đặt điện cực nội sọ đo điện não đồ (SEEG), đặt điện cực kích thích dây X điều trị động kháng trị.

Sự kết hợp giữa công nghệ y khoa tiên tiến, chuyên môn sâu của đội ngũ bác sĩ và mô hình điều trị đa chuyên khoa đang mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.