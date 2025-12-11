Bước tiến mới cho thành tựu y học đã bảo vệ hàng trăm triệu mạng sống

Tiêm chủng được xem là một trong những thành tựu y học lớn nhất của nhân loại. Chỉ trong nửa thế kỷ qua, vaccine đã cứu sống hơn 150 triệu người trên toàn cầu, tương đương hơn 3 triệu mạng sống mỗi năm.

Tiêm chủng đã đóng góp 40% vào sự cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh và ngày càng có nhiều người ở mọi lứa tuổi được bảo vệ khỏi các bệnh có vaccine.

Tại Việt Nam, tiêm chủng đã góp phần quan trọng vào thành tựu thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và giảm mạnh tỷ lệ và tử vong do nhiều bệnh truyền nhiễm.

Nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của tiêm chủng và huy động nguồn lực cho y tế dự phòng, ngày 11/12, Cục Phòng bệnh tổ chức lễ ra mắt Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine và sinh phẩm giai đoạn 2025-2027 với chủ đề “Tiêm chủng cho mọi người”.

Sự kiện diễn ra trong thời điểm Luật Phòng bệnh năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua, tạo nền tảng pháp lý mới cho chiến lược tiêm chủng trọn đời.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết Luật Phòng bệnh 2025 đã mở rộng cách hiểu về tiêm chủng và đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Ảnh: Hải Yến).

“Luật khẳng định tiêm chủng không chỉ bao gồm vaccine mà còn bao gồm cả việc sử dụng sinh phẩm để phòng bệnh. Hệ thống thông tin về phòng bệnh được tích hợp dữ liệu tiêm chủng, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý”, ông Nam nhấn mạnh quy định mới về quyền tiếp cận của người dân.

Luật cũng quy định rõ quyền tiếp cận bình đẳng với vaccine và sinh phẩm của mọi công dân suốt vòng đời. Đây là bước thể chế hóa Nghị quyết 72 của Trung ương về chuyển hướng từ điều trị sang phòng bệnh, đặt tiêm chủng chủ động là trụ cột của chiến lược y tế dự phòng.

Bên cạnh đó, luật xác định 2 hình thức tiêm chủng là tiêm chủng bắt buộc và tiêm chủng tự nguyện, tạo cơ sở pháp lý cho các chiến dịch tiêm chủng được tổ chức linh hoạt, kịp thời theo diễn biến dịch tễ.

Theo ông Nam, chương trình truyền thông giai đoạn 2025-2027 sẽ tập trung cung cấp tài liệu hướng dẫn thống nhất, tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sâu rộng và thúc đẩy tiêm chủng trọn đời.

Trọng tâm là giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tiêm đúng, tiêm đủ và tiêm kịp thời nhằm giảm gánh nặng y tế, bảo vệ gia đình và góp phần ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng.

Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe giai đoạn 2025-2027 sẽ triển khai đồng bộ các tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn và các hoạt động cộng đồng nhằm đưa thông tin về tiêm chủng đến từng nhóm dân cư.

Phòng bệnh bằng vaccine được xem là khoản đầu tư thông minh nhất cho sức khỏe. Chương trình “Tiêm chủng cho mọi người” kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển nhận thức mạnh mẽ, đưa tiêm chủng trọn đời trở thành thói quen của mỗi người dân Việt Nam.