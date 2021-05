Bùng phát ổ dịch mới ở Bắc Giang, 35 ca dương tính

Dân trí Đến 7 giờ ngày 15/5, ổ dịch mới ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) ghi nhận 35 ca dương tính SARS-CoV-2. Đến nay, Bắc Giang có 145 ca dương tính.

Chốt kiểm soát dịch y tế huyện Việt Yên.

Sau khi phân tích tình hình, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá từ khi bùng phát dịch ở Khu công nghiệp Vân Trung, cơ bản những ca bệnh dương tính với SARS -CoV-2 đều là công nhân, tỷ lệ lây nhiễm ra người thân ở cùng nhà rất thấp. Môi trường lây nhiễm chủ yếu trong vùng yếm khí, lạnh (xưởng làm việc, nhà ăn, trên xe ô tô).

Ngày 15/5, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu tất cả các công ty có xưởng làm việc, phòng ăn chưa bảo đảm thoáng khí phải dừng sản xuất nhưng vẫn yêu cầu công nhân đến công ty để lấy mẫu xét nghiệm.

Những doanh nghiệp được đánh giá có nguy cơ cao thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh xác suất. Sau khi có kết quả âm tính có thể cho công nhân về nhà tự theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc.

Công an tỉnh chủ trì truy vết thần tốc những người có nguy cơ cao lây nhiễm do tiếp xúc gần với các trường hợp là F0. Dừng các xe đưa đón công nhân ở tất cả các tuyến đến các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám (Việt Yên) để đợi kết quả xét nghiệm diện rộng sau đó sẽ hoạt động trở lại nếu an toàn dịch bệnh.

Bá Đoàn