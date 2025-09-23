Bộ Y tế yêu cầu ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào biển Đông, bão Ragasa di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9 trên biển Đông. Sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024.

Đêm 24 đến rạng sáng 25/9, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Dự báo trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Thứ hai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, trong trường hợp bão ảnh hưởng đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân...

Thứ tư, triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Thứ năm, tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, công tác an toàn thực phẩm sau bão, lũ; sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Thứ sáu, báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng, gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.