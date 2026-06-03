Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo, đăng tải thông tin về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đó tập trung vào các nội dung:

- Việc cấp Giấy xác nhận quá trình hành nghề; Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành.

- Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; khám chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề).

Ngày 27/5, Sở Y tế tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt 234 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với chi nhánh nha khoa Công ty Cổ phần Nha khoa Tuệ Minh trên địa bàn vì hàng loạt sai phạm (Ảnh: Trần Phú).

- Giấy phép hoạt động: Các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; các điều kiện quy định tại Điều 49, tại khoản 2, Điều 52 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

- Thực hiện các kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Quảng cáo nội dung không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Việc thực hiện công khai thông tin giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề theo quy định.

- Việc cập nhật, duy trì tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dữ liệu người hành nghề trên Hệ thống quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ hai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các vi phạm; yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại, vi phạm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý và báo cáo kết quả thực hiện.

Thứ ba, chủ động phối hợp với Công an, cơ quan quản lý thị trường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, giám sát hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý hành nghề y, dược trên địa bàn; tiếp tục yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khẩn trương cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các quy định của pháp luật hiện hành về công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công khai các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân như đường dây nóng, hòm thư điện tử, cổng thông tin điện tử… nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu vi phạm; xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc được phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, hậu kiểm về Cục vào ngày 25 tháng cuối mỗi quý.